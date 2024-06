Consigli di Quartiere, ecco gli eletti di Caionvico e Sanpolino

I nuovi consigli di quartiere sono finalmente al completo: dopo le elezioni del 23 giugno, anche Caionvico e Sanpolino hanno nuovi consiglieri: la nomina ufficiale arriverà nel giro di un mese.

La seconda tornata di consultazioni ha visto un’affluenza leggermente inferiore alla media registrata al rinnovo degli altri Cdq, lo scorso 14 marzo, che aveva portato al voto un bresciano su dieci: a Caionvico ha partecipato alla consultazione il 9,81% degli aventi diritto (191 votanti), con una netta preponderanza delle donne tra gli elettori, ben 108. A Sanpolino la percentuale si è fermata a 7,97 (161 votanti). A Sanpolinp, invece, si sono registrati 161 voti - tra cui 5 di minori - e un elettorato più eterogeneo: 80 donne, 81 uomini.

Per quanto riguarda gli eletti: a Caionvico fa il pieno di voti Fernanda Faita, con 93 preferenze; seguono Alessandro Sassi (76), Mariangela Faini (47), Gianluca Fiorese (19), Giorgio Bellinzoni (18, Federico dora (15) e Piergiorgio Dellera (14). A Sanpolino il candidato più votato è stato invece Giuseppe Faraone, con 42 voti. Gli altri consiglieri eletti sono: Mario bruno belsito Stano (38 voti), Paolo ferrari (36), Giovanna Giacopini (35), Giusy Argentino (34), Anna Bonora (27), Giuseppe Dughi (17).

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto con queste due ultime elezioni: ora tutti e 33 i Consigli di quartiere saranno a breve attivi” ha dichiarato l’assessore con delega alla Partecipazione Valter Muchetti. “Il ruolo attivo dei nostri concittadini è un motore per la nostra comunità che si concretizza nelle proposte, nella condivisione e anche in qualche critica che accogliamo di buon grado. A settembre proporremo loro dei percorsi formativi per permettere a questo piccolo esercito di volontari di essere ancora più preparati ed efficaci nel loro servizio”.