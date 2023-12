Brescia: i volontari di Scientology puliscono il parco Ducos

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Volontari di Scientology di nuovo all'opera al parco Ducos I Ministri Volontari di Scientology si sono ritrovati di nuovo presso il parco Olga Ducos, sito in Viale Piave nella zona est di Brescia tra i condomini e la ferrovia e ormai da cinquant'anni rinomato luogo di relax per i bresciani tra i suoi laghetti, aiuole e ponticelli. Malgrado le temperature che si fanno via via più rigide con l'inizio dell'inverno, i volontari di Scientology, ben attrezzati con le giacche gialle che li contraddistinguono e dotati di sacchi, guanti e pinze, hanno ripulito il parco da oggetti abbandonati come pezzi di plastica, bottiglie, tappi, cartacce, ecc., e persino degli imballi di polistirolo. Non sono mancate le manifestazioni di stima e gratitudine da parte degli astanti, tuttavia – questa volta – il fatto che ha dato maggiore soddisfazione al gruppo dei volontari è stata la generale condizione del parco, meno sporco del solito: forse il continuo impegno per un buon esempio comincia a dare i suoi frutti? L'ormai proverbiale motto "Qualcosa si può fare al riguardo", ispira da sempre i Ministri Volontari di Scientology nel loro sforzo di riportare i parchi sempre più al loro stato ideale. I

l messaggio di fondo non è solo quello della cura del rispetto per l'ambiente, ma – per l'appunto – di un buon esempio che possa stimolare un sempre maggiore senso civico nella gente. I Ministri Volontari di Scientology, instancabili a dispetto della stagione, saranno all'opera prossimamente in un'altra area verde della città. Chi sono i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare”.