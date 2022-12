Contro la droga con i volontari di Scientology

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Aiutare i giovani con una completa informazione La campagna di prevenzione "Mondo libero dalla Droga", patrocinata dalla Chiesa di Scientology, attraverso la serie di opuscoli "La Verità sulla Droga" è stata diffusa agli accessi dell'Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli". In questo i volontari hanno voluto informare studenti, genitori ed insegnanti su molti aspetti che caratterizzano i vari tipi di droghe. Gli opuscoli sono stati distribuiti in quattro diverse versioni: Alcol, Marijuana, Cocaina e droghe in generale. Prima dell'ingresso di studenti ed insegnanti circa 500 opuscoli sono stati distribuiti a chiunque ne desiderasse una copia. I volontari, caratterizzati dalle magliette verdi dedicate alla campagna, hanno registrato molto interesse da parte di tutti gli studenti che hanno richiesto, in alcuni casi, più copie per distribuirli a loro volta.



Anche i genitori si sono complimentati con i volontari per l'iniziativa. I giovani richiedono informazioni complete e non allarmistiche affinché possano formarsi una propria opinione indipendente da sollecitazioni familiari. I ragazzi entrano in contatto con la prima proposta attraverso i loro amici che già fanno uso di marijuana o che abusano di alcool. Lasciarli privi di informazioni, comporta la difficoltà di argomentare con gli amici che offrono invece, in modo entusiastico la possibilità di sperimentare direttamente l'assunzione di sostanze per meglio comprendere di cosa si tratta. Il migliore strumento di prevenzione è quindi l'informazione a 360 gradi, in modo che chiunque possa avere coscienza dei vari aspetti legati alle droghe: come si presentano, come si preparano, con quanti soprannomi vengono chiamate, quali effetti da sballo possono dare e quali effetti dannosi possono determinare. In questo modo il ragazzo, davanti alla proposta dell'amico, non avrà un atteggiamento sprovveduto, ma saprà rispondere come meglio riterrà, su una base ampia di conoscenza. Visto il forte interesse riscontrato, i volontari ripeteranno l'esperienza presso altri istituti. Informare per rendere consapevoli. Attingendo a decenni di esperienza nel campo della prevenzione alla droga, il programma "La Verità sulla Droga" comunica in modo efficace i fatti reali relativi all’uso di droga, sia su base individuale sia tramite comunicazioni ad ampio raggio.



La campagna "La verità sulla droga" è stata istituita dalla Chiesa di Scientology. Tutte le attività della associazione non sono a scopo di proselitismo, né discriminatorie e non a fine di lucro. I materiali di comunicazione sono disponibili per chiunque li voglia esaminare o desideri utilizzarli per contribuire alla prevenzione sui giovani. In questo modo diamo loro l'opportunità di crescere nella consapevolezza della piaga che l'uso di sostanze viene a determinare nelle loro vite. I volontari si sono ispirati alle parole di L. Ron Hubbard: “un essere è di valore solo nella misura in cui può essere utile agli altri”.