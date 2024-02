Brescia: prevenzione dalla droga davanti al Liceo scientifico Leonardo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I volontari di “Mondo Libero dalla Droga” tornano in strada per fare prevenzione I volontari della campagna “Mondo Libero dalla Droga” sono tornati in città e si sono radunati all'ingresso del liceo scientifico statale Leonardo sulla Via Federico Balestrieri, a ridosso della Poliambulanza in zona sud-est della periferia cittadina. In tre quarti d'ora, man mano che i ragazzi arrivavano e procedevano verso il cancello di entrata in attesa dello scoccare delle otto, i volontari (ben visibili grazie agli inconfondibili cappellini e magliette verdi) hanno distribuito a ciascuno di loro gli opuscoli della campagna “La Verità sulla Droga”, libretti informativi con un messaggio di prevenzione.

In totale, ne sono stati consegnati oltre un migliaio (per la precisione 1.021), declinati in differenti versioni per raccontare ai ragazzi le caratteristiche di diversi tipi di sostanze stupefacenti (crack, cocaina, marijuana, ecc.) Impossibile non notare le diverse reazioni da parte dei giovani studenti: qualcuno accettava gli opuscoli con sufficienza, qualcun altro con indifferenza o quasi con fastidio dovendo alzare il collo e staccare lo sguardo altrimenti fissato sullo schermo del proprio smartphone, qualcuno (evidentemente più coinvolto) addirittura con aria di sfida o con accenni di spavalderia; ma per la maggior parte i ragazzi hanno mostrato riconoscenza e interesse, tanto più che diversi di loro sono tornati da questo o quel volontario per chiedere più copie degli opuscoli oppure per averne uno specifico sulla tal sostanza.

D'altronde, come ormai è noto internazionalmente (poiché la campagna è presente sui cinque continenti), i libretti de “La Verità sulla Droga” riescono a trasmettere con chiarezza e semplicità nozioni fondamentali e di capitale importanza: cosa sono le droghe, che effetti hanno sul corpo e sul benessere psichico, ecc. Ma anche: mediante quali bugie esse vengono fatte accettare alla gente e quindi come le persone vengono ingannate per poi ritrovarsi in guai seri assieme alle loro famiglie.

Questa è la prevenzione efficace promossa dalla campagna “Mondo libero dalla Droga”, attiva da molti anni in tutta Italia e così nel bresciano. Gli opuscoli, i video didattici, gli annunci di pubblica utilità e i piani di lezione per gli insegnanti sono prodotti e messi a disposizione gratuitamente dalla Chiesa di Scientology, all'insegna delle parole del suo fondatore, L. Ron Hubbard: “Un essere è di valore solo nella misura in cui può risultare d'aiuto per gli altri”.