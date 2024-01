Brescia: la verità sulla droga nel migliaio di opuscoli distribuiti agli studenti dell'Abba Ballini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

A dispetto della temperatura decisamente rigida nella fredda mattina di Sabato, un gruppo di volontari della campagna “Mondo Libero dalla Droga” è intervenuto appena fuori dall'ingresso dell’istituto tecnico-commerciale Abba-Ballini sito in Via Milziade Tirandi, nella periferia nord della città. Nel giro di una mezz’oretta, intanto che i ragazzi si accalcavano all’entrata per accedere alle lezioni, il gruppo ha distribuito loro del materiale con un messaggio di prevenzione: in totale ben 960 opuscoli di diverso genere sui principali tipi di sostanze stupefacenti. Questi libretti spiegano con parole semplici e in modo molto chiaro che cosa sono realmente le droghe, quali ne sono gli effetti sul corpo e sull’intelletto di chi le assume, e soprattutto con quali subdole menzogne vengono fatte accettare alla gente e in che modo le persone vengono ingannate per poi ritrovarsi sole e indifese in un tunnel da cui è spesso alquanto arduo uscire senza aiuto.

Alcuni studenti hanno chiesto più opuscoli (ve ne sono di diversi tipi su alcolismo, marijuana, cocaina, ecc.) per poterli far avere ai propri amici o a persone che avrebbero avuto bisogno di conoscere. Generare consapevolezza, educare e sensibilizzare mediante un’informazione a 360 gradi: questa la falsariga della campagna, con l’obiettivo di una prevenzione efficace. La campagna “Mondo libero dalla Droga” e tutti i materiali che essa mette a disposizione (non solo gli opuscoli, ormai famosi in tutto il mondo, ma anche i video didattici e i piani di lezione per gli insegnanti) sono finanziati dai fedeli della Chiesa di Scientology, che si ispirano alle parole di L. Ron Hubbard, fondatore della loro religione: “Un essere è di valore solo nella misura in cui può risultare d'aiuto per gli altri”.