Il consiglio comunale manda in commissione il rilancio delle edicole di quartiere

Un consiglio comunale segnato dall’assenza di delibere di giunta, quello di maggio: mentre il dossier relativo al tram è stato ricalendarizzato per giugno, all’ordine del giorno - dopo le interrogazioni - ci sono solo poche pratiche urbanistiche, che l’aula vota senza necessità di discussione. Si parla quindi, attraverso due mozioni, del rilancio delle edicole cittadine, e del nuovo codice della strada, attualmente in esame in Senato per l’approvazione definitiva.

Le edicole come nuove portinerie di quartiere

Paolo Fontana (FI) promuove una mozione per rilanciare il ruolo delle edicole come portinerie di quartiere: luoghi, cioè, in grado di offrire anche servizi di prossimità per i cittadini, non solo rispondendo a esigenze pratiche - gestendo l’emissione di certificati anagrafici, il pagamento delle bollette, attivando lockers per consegna e ritiro dei pacchi, - ma anche mettendo in contatto i cittadini del quartiere con i prestatori di servizi di ogni genere, dalle pulizie ai lavori casalinghi, dai trasporti al giardinaggio. “La salvaguardia delle edicole può avere un ruolo importante nella visione della ‘città dei 15 minuti’ promossa dalla maggioranza”. La mozione propone l’attivazione di un fondo per il rilancio delle edicole, con un piano straordinario di sostegno finanziario che consenta agli edicolanti di investire nella digitalizzazione e nell'aggiunta di nuovi servizi. E di sostenere la trasformazione delle edicole in centri polifunzionali, offrendo spazi e supporto per l'organizzazione di eventi culturali e la promozione di servizi di vicinato.



Il tema trova la condivisione, almeno in prospettiva, da parte della maggioranza, ma l’indisponibilità ad approvare la mozione. “La proposta di un fondo trova alcuni profili problematici” spiega Omodei (Pd). Il primo è di compatibilità normativa con gli aiuti già messi a disposizione delle edicole, dato che dal 2018 si prevede uno sconto del 30% sul canone unico patrimoniale per quelle disponibili a distribuire materiale informativo del comune. “Hanno aderito 35 delle 39 edicole della città”. Poi c’è il tema dell’attività prevalente, che deve restare la vendita di giornali. “C’è un ragionamento in corso” continua Omodei “circa la possibilità di permettere alle edicole di concedere spazi pubblicitari”. L’impasse si sblocca con la decisione di avviare un ragionamento più approfondito in sede di commissione commercio: la mozione viene quindi rinviata a quest’ultima.



Si vota e passa invece - anche se con i soli voti della maggioranza - la mozione che chiede invece alla sindaca e alla giunta intervenire sul fronte del nuovo codice della strada attualmente in discussione in Parlamento. “Oltre del 70% incidenti mortali avviene in strada e la causa principale, il 23% di questi, è causata da eccessiva velocità, seguita da distrazione alla guida” illustra Valentina Gastaldi (Bresciattiva). “Tra le varie, si toglie autonomia ai singoli comuni come Brescia, che per inserire piste ciclabili e zone 30 saranno costretti a passare dal placet del Ministero”. Muoversi per l’eliminazione delle disposizioni che limiterebbero l’autonomia delle amministrazioni comunali e per l’ottenimento di maggiori risorse per interventi che incentivino la mobilità sostenibile sono gli impegni che la mozione richiede alla Giunta.



A chi spetta la titolarità di decidere sulle zone 30? Su questo si concentra il dibattito: per il centrodestra un riassetto delle regole è giustificato. “Ci sono zone 30 non motivate, gli autovelox sono usati per fare cassa. Senza contare che i rallentamenti che impongono producono più inquinamento” sostiene Tacconi (Lega).



A portare l’ultima parola è il vicesindaco Manzoni: “se passerà questa riforma, molte delle prerogative che abbiamo esercitato e degli investimenti che abbiamo discusso saranno abbattute. Penso che dovremmo essere tutti concordi sull’allineare il codice della strada alle prerogative dell’articolo 118 della nostra Costituzione e sul Piano nazionale della sicurezza stradale 2030”.