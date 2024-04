Qualità dell'aria a Brescia: il consiglio comunale ha perso un'occasione

Un’occasione persa: così si può riassumere il tormentato consiglio comunale tenutosi ieri in Loggia. La seduta straordinaria era stata voluta dal centrodestra per discutere interventi per migliorare la qualità dell’aria della città. Dal tormentato incontro non è però uscita una linea d’azione significativa.

Pur essendo migliorata negli ultimi 10 anni, l’aria bresciana rappresenta ancora un problema: la concentrazione di polveri sottili è sì diminuita di circa un terzo, ma resta ancora ben al di sopra delle soglie di guardia indicate dall’Oms. Inoltre, complice la scarsità di giornate di pioggia, la centralina di Villaggio Sereno ha già raggiunto - il 14 marzo scorso - la quota di giornate con livelli di polveri sottili oltre i limiti di legge consentite dall’Unione Europea per il 2024. Le conseguenze per i cittadini in termini di salute sono certificate dagli studi sul carico di mortalità legato all’inquinamento in Europa, che pongono Brescia in testa per numero di morti legati allo smog. Le cause sono note - in primis il trasporto su strada, seguito dal riscaldamento e dai processi produttivi - e il problema è condiviso con l’intero bacino padano. Nel trovare soluzioni, comunque, le singole amministrazioni possono giocare un ruolo significativo.

Le proposte di maggioranza e opposizione

Non è quello che si è verificato ieri in consiglio. La maggioranza ha presentato - e ha infine votato - una mozione che, in buona sostanza, ripropone il capitolo dedicato all’ambiente del programma elettorale presentato nel 2023: apertura di uno sportello energia entro l’estate 2024; zone 30 nel 50% delle strade comunali entro il 2025; potenziamento della cintura verde intorno alla città e delle “strade scolastiche”; promozione delle comunità energetiche. Sulle zone a traffico limitato solo un riferimento generico: l’amministrazione si impegna a estenderne “il perimetro e l’orario” all’interno del centro storico cittadino. Compaiono buone pratiche come la promozione dei piedibus di quartiere, la strutturazione delle domeniche ecologiche, il controllo più puntuale degli impianti termici cittadini; ma nessuna iniziativa coraggiosa. C’è, invece, una lista di questioni sulle quali chiedere l’impegno di Regione Lombardia: più finanziamenti al trasporto pubblico locale, potenziamento delle linee regionali afferenti al nodo di Brescia, riduzione dei limiti di velocità nel tratto urbano della Tangenziale sud e della A4.

Dal canto suo, anche la minoranza rinfresca i capisaldi del programma elettorale, chiedendo l’estensione della metropolitana alla valtrompia, la metrotramvia fino al Garda e la gratuità del trasporto pubblico per studenti e over 65. Ma suggella la sua svolta “green” - che malcela il tentativo crepare la maggioranza - con una serie di proposte di segno ambientalista: il bosco urbano nei campi Caffaro, la chiusura della terza linea dell’inceneritore, la costituzione di un parco regionale intorno alla città. Si chiede anche la chiusura al pubblico del parcheggio di piazza Vittoria - ma solo in funzione del potenziamento dei parcheggi sul ring.

Il dibattito in aula

Nel merito delle proposte, in ogni caso, si è entrati poco: la cifra del dibattito è rimasta in gran parte quella dell’accusa reciproca. Fabio Rolfi (civica Rolfi Sindaco) e poi Paolo Fontana (FI) hanno accusato la maggioranza di mancare di visione e di rimpallare le responsabilità: “Servono politiche di carattere sovra comunale, serve una visione a vent’anni. Le nostre proposte mostrano un coraggio che non vediamo in questa mozione”. La risposta tocca al dem Fabio Capra, che sottolinea un dato dirimente: le casse comunali non possono sostenere, da sole, progetti come il prolungamento della metro e l’attivazione di una linea verso il Garda. A riassumere la linea della giunta è il vicesindaco Manzoni: “Le azioni veramente strutturali per la nostra città sono quelle che chiamano in causa il flusso di traffico che entra in città, 100mila veicoli che ogni giorno entrano ed escono. In generale, i temi su cui lavorare sono il potenziamento del trasporto pubblico locale, lo sviluppo di un servizio ferroviario regionale che si focalizzi sull’offerta e il tema autostrade”. Le risposte principali, secondo Manzoni, restano l’incremento dei parcheggi interscambio e il progetto del tram, che consentirà di coprire il fabbisogno dell’asse est-ovest della città.

La trattativa e il niente di fatto

Dopo quattro ore di dibattito, la maggioranza cerca la mediazione: la proposta è accogliere tre emendamenti - sui 23 presentati dalla minoranza - in cambio del ritiro di tutti gli altri e del voto favorevole alla mozione. Il centrosinistra propone di dire sì alla all’adozione di progetti per le scuole volti alla valorizzazione della Maddalena, all’introduzione di un regolamento per il verde entro fine anno e alla “city logistic”, ovvero la consegna centralizzata di merci con mezzi elettrici al posto dei furgoncini diesel.

Il centrodestra rilancia: chiede l’ok anche su parco regionale, chiusura della terza linea del termovalorizzatore e revisione del progetto che vorrebbe inserire l’ufficio Motorizzazione e Dogane all’ex caserma Papa. La trattativa, infine, salta: la maggioranza ricorre all’ammazza-emendamenti, che consente - con la firma di 17 consiglieri - di spazzare via gli emendamenti e votare il consigliere originale. Raggiunge il numero ricorrendo alla firma della sindaca - Capra, che la mediazione l’avrebbe voluta, non si presta. Infine, vota la mozione, in solitudine, mettendo a nudo tutta l’incapacità dell’amministrazione di raggiungere una mediazione su un tema così delicato.