La Loggia torna a occuparsi dell’affaire Rigamonti. Ha avuto luogo mercoledì pomeriggio la commissione congiunta Lavori Pubblici e Bilancio, alla presenza di Praxi, la società che il comune ha incaricato di valutare lo stadio. L’obiettivo: allontanare i dubbi emersi intorno alla perizia e a una stima giudicata da tanti - il presidente del Brescia Calcio Cellino - in testa - fuori mercato. Ma mentre i dubbi della minoranza persistono, emergono nuove complicazioni all’orizzonte: nel 2029 il Rigamonti compirà 70 anni e diverrà un bene soggetto a tutela culturale, entrando sotto l’ala della Soprintendenza.

Durante le due ore d’incontro, il coordinatore nazionale di Praxi Maurizio Negri ha sviscerato punto per punto il percorso per con cui si è raggiunta la stima della discordia: i periti hanno considerato, da un lato, quanto verrebbe a costare costruire lo stadio da zero acquisendo l’area di 62mila metri quadri - il cui valore è stato stimato di 5 milioni. Dall’altro, la capacità di reddito dell’immobile tra biglietti, abbonamenti ed entrate pubblicitarie. Entrambi i metodi conducono alla cifra di 16,8 milioni.

L’esposizione di Praxi non sembra però aver placato del tutto le perplessità del centrodestra. Non convince il valore attribuito all’area, che secondo il leader di centrodestra Fabio Rolfi “sembra un po’ esagerato, anche perché è difficile valutare una superficie obbligatoriamente legata a servizi sportivi”. Rolfi ritiene invece sottostimata la cifra di 17 milioni nell’ipotesi di dover ricostruire da zero l’impianto: la nuova struttura richiederebbe visione e materiali al passo con i tempi, quindi l’operazione “richiederebbe un investimento complessivo di 50, 60 milioni di euro”: un investimento antieconomico per una società sportiva. Ulteriori perplessità riguardano poi l’appetibilità della cifra per un eventuale acquirente. “Mi metto nei panni di chi vuole compralo” ha detto il capogruppo della civica Rolfi Massimiliano Battagliola, “a questa cifra è impensabile, anche perché il Rigamonti non è certo un gioiello”.

L’amministrazione, tuttavia, resta convinta che la perizia sia un utile punto di partenza. “Non siamo così ingenui da inserire lo stadio nel Piano delle alienazioni per avere poi un bando deserto” ha puntualizzato il vicesindaco Federico Manzoni. “L’amministrazione è attiva e speriamo che questi anni possano essere proficui per trovare un accordo che permetta alla città di fare un salto di qualità”. Manzoni ha anche ribadito l’apertura dell’amministrazione ad avvalersi della legge stadi qualora arrivi, da una società sortiva, una qualche progettualità.

Ciò che è certo è che il tempo stringe: dal 2029 lo stadio sarà soggetto a tutela culturale e la Soprintendenza potrebbe, nell’esercizio della propria salvaguardia, impedirne l’eventuale demolizione o complicare le operazioni commerciali.