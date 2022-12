Lavori urgenti di asfaltatura, caos in Tangenziale Sud: coda di 9 chilometri

Giornata da dimenticare sulla tangenziale Sud a Brescia, a causa dei lavori urgenti di asfaltatura disposti dalla Provincia, in direzione Verona.



Saranno asfaltate sia la prima corsia sia quella di sorpasso: una della due resterà sempre percorribile, ma con un limite di velocità di 50 km orari. Attualmente (ore 14:00) si segnalano code e rallentamenti dall'uscita per via San Zeno, fino allo svincolo per la tangenziale Est.