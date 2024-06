In città chiude Spazio Donna: "Il servizio funzionava, serve una riflessione"

Spazio Donna, il servizio dedicato alle donne di via Cairoli, ha chiuso i battenti lo scorso 30 aprile. Lo spazio un - parte di progetto di WeWorld Onlus gestito a Brescia dalla cooperativa Il Calabrone - era aperto dal dicembre 2021. WeWorld, tuttavia, ha deciso di chiudere il progetto con poco preavviso, per via di una riorganizzazione interna; e la cooperativa non è in grado di sostenere da sola il servizio.



Amarezza e dispiacere: è così che Alessandro Augelli, presidente di Calabrone, descrive questa chiusura. “Chiude un servizio che funzionava e che rispondeva ad alcuni bisogni importanti, in un momento in cui le istanze patriarcali stanno mettendo in difficoltà, a volte, la stessa sopravvivenza delle donne”. La cooperativa ha convocato una conferenza stampa nella giornata di oggi, per raccontare questo passaggio e nella speranza di sollecitare una riflessione collettiva in merito alla necessità di costruire politiche e progettualità che rispondano ai bisogni sociali e civili delle donne di Brescia: bisogni che il servizio, per due anni, ha intercettato e che ora trovano un vuoto di risposte.

I due anni di Spazio Donna

Sono i numeri a dare una dimensione del bisogno: nell’arco di poco più di due anni di apertura, le operatrici dello spazio hanno realizzato 650 colloqui e accolto oltre 300 donne. “La maggior parte delle donne che abbiamo incontrato cercava un lavoro” spiega la responsabile del servizio Valeria Legrenzi “ma spesso, da qui, una volta instaurato un rapporto di fiducia, abbiamo avviato percorsi più ampi, anche in collaborazione con i centri antiviolenza e con le altre realtà, per garantire loro un sostegno completo”. La particolarità dello spazio consisteva nell’unire in un unico luogo occasioni di socializzazione informale e percorsi di consulenza e supporto: le donne che varcavano la porta di via Cairoli 18 potevano trovare un accompagnamento nella ricerca del lavoro, ma anche supporto emotivo e organizzativo, ad esempio in questioni pratiche come la prenotazione di visite mediche o la gestione delle iscrizioni scolastiche dei figli. La sua offerta di attività variava dai corsi di gestione finanziaria e alfabetizzazione digitale alle consulenze legali e psicologiche, ai laboratori espressivi e creativi.



“Il servizio che lascia il vuoto maggiore è senz’altro l’accompagnamento al lavoro, specie per le donne over 30, che restano fuori dai servizi di sostegno alla ricerca tradizionali” continua Legrenzi. “L’altro tema che abbiamo affrontato molto è quello della genitorialità: una questione che arrivava in modo indiretto, ma molto impattante, anche perché lavorare con le mamme ha effetti anche su altre persone”. Su tutto, le operatrici raccontano di aver raccolto un gran bisogno di relazioni: “la cosa che le donne, italiane come straniere, ci riportavano spesso era il fatto di sentirsi sole, di non saper dove andare, con chi confrontarsi. La forza del partecipare alle attività di gruppo sta qui, nel potersi confrontare, anche di fronte alle difficoltà”.

I motivi della chiusura

La chiusura, spiega il presidente della cooperativa, è dipesa da un’esigenza di riorganizzazione della Ong WeWorld, che ha deciso di chiudere tutti i progetti esterni. Il Calabrone non ha le risorse per mandare avanti in autonomia il progetto - che, tra affitto e servizi, aveva un costo di 50mila euro l’anno e richiederebbe significativi investimenti sul lungo periodo. E le tempistiche brevi intercorse tra la comunicazione e la chiusura del contratto di affitto non hanno agevolato la ricerca di una soluzione. “L'assessorato alle pari opportunità ci ha proposto uno spazio alternativo; ma in questo momento il nostro problema è di sostenibilità, più che di spazio. Abbiamo cercato dei bandi di finanziamento, ma le loro tempistiche cozzano con la continuità che richiede un servizio di questo tipo”. Non è neanche pensabile dirottare le richieste al consultorio che la cooperativa gestisce in via Volturno, che ha un taglio diverso e più sanitario.

Il bisogno sociale che lo spazio copriva, invece, rischia ora di restare scoperto. “Ci auguriamo” commentano da Calabrone “che da questa vicenda nasca una riflessione collettiva e un percorso di confronto che porti a costruire politiche e progettualità a lungo termine e orizzonti condivisi per rispondere, integrandosi con i servizi già attivi, ai bisogni sociali e civili delle donne della nostra città”.