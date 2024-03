Storica bottega chiude dopo oltre mezzo secolo: "Iniziò mia mamma nel 1957"

Oltrepassare la porta è fare un tuffo nel passato: gli scaffali a tutta parete, ricolmi di scatole. I cartelloni indicativi delle marche a disposizione appesi qua e là. Gli appendiabiti con pigiami, vestaglie, capi di intimo in esposizione. La dimensione quasi casalinga della bottega di quartiere o di paese, come non se ne vedono quasi più. Al civico 92 di via Galilei, a due passi da via Crocifissa e dagli Spedali Civili, la merceria Alba è piena: dopo 67 anni di servizio nel quartiere ha avviato la svendita per liquidazione, così in tanti vengono a fare incetta di articoli per l’ultima volta.



“Mia mamma ha iniziato questa attività nel 1957” racconta Tiziana Zanini, la titolare. “Io ho iniziato con lei, nel ‘73”. La mamma, racconta, è rimasta al lavoro fino ai 90 anni. “Io invece mi fermo adesso: sono in età da pensione e non c’è nessuno che prenda il mio posto, i miei figli hanno fatto scelte diverse”.

Un punto di riferimento per il quartiere

Il piccolo negozio ha raccolto, negli anni, i cambiamenti della comunità intorno: per esempio, fino agli anni ‘80 ha venduto anche scampoli di tessuti. “Poi hanno iniziato a diminuire le sarte e in generale le persone interessate a comprare tessuti per farsi un abito. Così abbiamo smesso di venderli e dato più spazio ad altri articoli”. Oggi, da Alba sono in vendita intimo per uomo e donna, abbigliamento per la notte, pigiami e calze, articoli di merceria. Quello che non è mai cambiato è il suo essere un punto di riferimento per i cittadini del quartiere di Crocifissa di Rosa: l’unica merceria del quartiere. “Oggi, in realtà, tengo l’essenziale: cerniere, fili, bottoni” spiega la signora Zanini. “La richiesta è molto calata anche per questi articoli, ma li tengo per fare un servizio al quartiere: da queste parti non li vende nessun altro”. La bottega rende servizio, a dire il vero, anche a chi si trovi a doversi fermare in ospedale, e a cercare quindi un cambio per la notte. Con l'attività di Tiziana Zanini Brescia Nord perde, insomma, non solo un negozio storico, ma anche un servizio di prossimità per il territorio.

Fare in modo che le persone trovino ciò che stavano cercando, vederle uscire soddisfatte: la signora Tiziana la racconta come la più grande soddisfazione nel suo lavoro. La decisione di chiudere, confessa, non l’ha presa a cuor leggero. “Mi mancherà tantissimo il contatto con le persone, il fatto di aiutarle a scegliere gli articoli, consigliarle. Non mi mancherà affatto, invece, la burocrazia, che è uno dei motivi che mi hanno fatto propendere per la chiusura“. Accanto ai limiti dati dall’età e dall’assenza di un ricambio generazionale, emerge la fatica di gestire una mole di incombenze e adempimenti sempre maggiore: “il lavoro di chi ha un’attività non è solo la vendita: dietro, per arrivare a essere pronti con la merce, c’è sempre molto altro”.

La svendita attiva fino al 30 maggio

Nella merceria di via Galilei, intanto, è quasi finito il terzo giorno di svendita: il primo è stato venerdì scorso, il primo marzo. Gente ne arriva, dice la titolare. In effetti, in alcuni momenti il negozio sembra quasi affollato: sei, sette persone in attesa, qualcuno telefona per controllare se questo o quell’articolo è ancora disponibile. Tutti si affidano all'indirizzo e al consiglio della signora Zanini e delle due commesse. La fase di liquidazione dura, per legge, 13 settimane: il negozio sarà aperto fino al 30 maggio. E poi? Niente piani particolari all'orizzonte, ma sicuramente un po' di riposo. “Gestire un'attività è molto impegnativo: ora avrò più tempo per prendermi cura di me”.