Brescia: i volontari di Scientology ripuliscono il parco Castelli

Pulizia dei Volontari di Scientology al Parco Castelli. Un gruppo di Ministri Volontari di Scientology si è recato al Parco Castelli, nei pressi dello stadio di calcio, per raccogliere cartacce abbandonate sul tappeto erboso dai passanti. Il parco è stato percorso lungo i sentieri e nei pressi delle strutture pubbliche di cui il parco è dotato. Con sacchi, guanti e pinze hanno perlustrato le numerose siepi e le zone con arbusti. Sono stati raccolti alcuni sacchi con cartacce, plastica, bottiglie, lattine e stracci abbandonati.

I volontari di Scientology, con questo gesto che si ispira al motto: "Qualcosa si può fare a riguardo", desiderano riportare il parco al suo stato naturale. Inoltre si augurano che l'iniziativa possa trasmettere il valore di un diffuso senso civico. Le persone presenti nel parco si sono complimentate con i volontari, apprezzando il gesto concreto. Anche questa settimana alcune bimbe hanno notato il gruppo, che con le tipiche giacche gialle concludevano il loro intervento. Si sono volute quindi unire per una fotografia ricordo, ai volontari che le hanno accolte con molto piacere. I Ministri Volontari di Scientology ritorneranno presto, anche su altri parchi, per continuare l'attività. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare”.

Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale.

Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”. Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state addestrate, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora. Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita in caso di calamità causate dall’uomo o naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con circa 1.000 organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.