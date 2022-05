Brescia: i volontari di Scientology puliscono il parcheggio Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L'iniziativa dei Ministri Volontari al parcheggio Italia. Nell'area del parcheggio Italia, accessibile da viale Italia, i Ministri Volontari di Scientology hanno effettuato la loro operazione di pulizia. Ancora una volta l'area è stata trovata cosparsa di cartacce e plastiche abbandonate certo non piacevoli alla vista. Queste deturpavano notevolmente le piazzole e le aree di delimitazione. Alcuni volontari avevano in precedenza segnalato lo stato di disordine. Con l'obiettivo di migliorare la pulizia delle zone che non vengono raggiunte dai mezzi automatizzati, i volontari hanno svolto una raccolta di rifiuti dispersi nell'area. In questo modo i cittadini che lo utilizzano lo hanno potuto ritrovare più ordinato e pulito. Il motto della associazione: "Qualcosa si può fare a riguardo", ispira da sempre i Ministri Volontari che con queste iniziative desiderano rendere più piacevoli le aree della città utilizzate da cittadini e famiglie. I volontari si augurano che l'iniziativa possa anche diffondere un più ampio senso di responsabilità condivisa con l'intera cittadinanza. I passanti presenti hanno ringraziato i volontari, apprezzando il gesto semplice e concreto.

I Ministri Volontari di Scientology ritorneranno presto, su altre zone della città, per continuare l'attività. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare”. Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale. Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”. Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state addestrate, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora.

Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita in caso di calamità causate dall’uomo o naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con circa 1.000 organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.