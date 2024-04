Il centrodestra accusa: "Castelletti e la giunta non rispettano le minoranze"

“L’amministrazione a guida Castelletti non rispetta i diritti delle minoranze in consiglio”: è questa l’accusa che ha preso forma nel corso del consiglio comunale tenutosi nella giornata di ieri. Un’accusa pesante, che trova un centrodestra compatto. Sotto la Loggia, a mezzogiorno, è il leader di centrodestra Fabio Rolfi ad aprire una conferenza stampa improvvisata: “esprimiamo preoccupazione per come si stanno orientando in aula i rapporti tra maggioranza e opposizione”.

La mancata interrogazione sul Daspo agli antiabortisti

A far perdere la pazienza all’opposizione è stata la questione del Daspo urbano per i presìdi antiabortisti fuori dai consultori. L’idea di poter applicare la misura agli attivisti pro-life che manifestando ostacolino “il corretto accesso alle strutture sanitarie” compare nell’interrogazione promossa dal consigliere PD Andrea Curcio: a fronte della segnalazione di una manifestazione non autorizzata all’ingresso degli Spedali Civili nel mese di dicembre, il consigliere ha chiesto alla giunta se abbia notizia di altre iniziative di questo genere, e se abbia pensato di introdurre un deterrente nel regolamento di polizia urbana. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Civica Rolfi avevano a loro volta presentato una interrogazione di risposta, in cui si chiedeva alla sindaca e alla giunta di prendere posizione in merito all’idea ventilata da Curcio.

Quest’ultima, tuttavia, non è stata ammessa tra i lavori della giornata: presidente Roberto Rossini l’aveva considerata tecnicamente non conforme al modello di interrogazione e ne aveva chiesto la riformulazione. Il centrodestra aveva chiesto una spiegazione scritta alla segretaria generale Melina Barilla: “ci era stato detto che sarebbe arrivata nei giorni scorsi” ha recriminato in aula il capogruppo di FdI Mattia Margaroli “avremmo così potuto provvedere alla riformulazione, invece non si è ancora visto nulla”.

Le proteste del centrodestra

“Il presidente ha impedito in modo kafkiano l’interrogazione presentata dal consigliere Viviani perché avrebbe messo in imbarazzo la sindaca” è la lettura che il centrodestra fa dell’accaduto. Un segnale, sostengono i consiglieri di minoranza, che si aggiunge ad altri: l’utilizzo dell’”ammazza emendamenti” - “con la firma della sindaca e per impedire 16 soli emendamenti” ricorda Rolfi; l’annunciata volontà, in sede di revisione del regolamento del consiglio comunale, di ridurre i tempi di discussione in aula, che secondo il centrodestra limiterebbe il diritto alla discussione dei consiglieri. E poi il cambio di direzione nella gestione delle pagine social dei consigli di quartiere, che dal 22 marzo scorso è stata accentrata sull’ufficio stampa del Comune. “Un’interpretazione forzata del regolamento in cui si parlava di ausilio e supporto, e non di gestione totale” sostiene il consigliere di FdI Carlo Andreoli.

Tra le possibili risposte si ventila addirittura l’esposto in prefettura. Anche perché lo scontento delle minoranze investe per intero la gestione delle attività del consiglio comunale: “negli ultimi mesi” dice Paolo Fontana “nonostante in sede di conferenza dei capigruppo si decida di discutere ordini del giorno e mozioni - che guarda caso, nella maggior parte dei casi sono proposti dalla minoranza - in aula poi si chiude e non arriviamo mai alla discussione. Siamo di fronte a una maggioranza divisa, che sceglie di evitare il dibattito per non incrinarsi” conclude. “Di fronte a questo clima illiberale non staremo zitti”.