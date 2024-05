A tavola tra socialità e cura dell'ambiente: tornano le cene di Quartiere

Diciotto cene in altrettanti quartieri, per trasformare gli spazi della città in occasioni di ritrovo: tornano nell’estate cittadina le Cene di Quartiere, quest’anno alla loro sesta edizione. Organizzate dall’associazione Palco Giovani, diciotto Consigli di quartiere e una nutrita cordata di associazioni, proporranno, tra giugno e settembre, delle cene all'aperto con concerti o animazioni.

La prima cena al parco Pescheto

Le Cene di Quartiere, giunte ormai alla sesta edizione, vengono riproposte con la consapevolezza del valore che va oltre il "mangiare": lo scopo è quello di trovarsi in luoghi non sempre dedicati a iniziative del genere, giardini o piazzette, e trasformare lo spazio in una grande festa non invasiva, il tutto con qualche ora di lavoro in gruppo per l'allestimento. Il format è semplice quanto funzionale: qualche ora di lavoro collettivo per allestire la cena e poi, tra le 19 e le 20,45, la cena: un grande momento conviviale, capace di convogliare le esperienze e necessità di tutti: da chi è solo e cerca la compagnia del vicinato a chi desidera festeggiare un compleanno o una ricorrenza.

Si comincia giovedì 13 giugno al parco Pescheto. Manuela di Mauro, dell'associazione Perlar, e Tiziana Cherubini, presidente del Consiglio di Quartiere Don Bosco, spiegano: "La cena del quartiere don Bosco vuole essere occasione per creare legami, ridurre gli stereotipi, avvicinare mondi diversi e, attraverso il gioco, la spensieratezza, la cultura e il cibo, offrire opportunità per vivere uno spazio per tutti e tutte. Non solo una cena ma un pomeriggio di giochi, eventi, laboratori e festa organizzati da alcune associazioni del quartiere. Fil rouge sarà l'incontro come possibilità per abbattere stereotipi: camerieri e volontari saranno persone senza fissa dimora, cittadini che, al pari di tutti noi, desiderano sentirsi parte di una comunità, anche aiutando a prendersene cura." La scelta sarà ampia: quattro primi e quattro secondi, due contorni, pane incluso, caffè e dolce. La cena sarà servita con la collaborazione dell’azienda tedesca Dussmann, specializzata in impianti di ristorazione e facility management.

Le cene e la rete intorno

Il cibo è il pretesto. L'occasione, quella non solo per stare insieme, ma anche per condividere con la comunità messaggi: di sensibilizzazione ambientale, di vicinanza sociale, di condivisione culturale. La cura per l'impatto in termini di rifiuti e sprechi, per esempio, è un punto cruciale dell'organizzazione delle cene: tra i partner dell’iniziativa, infatti, spiccano associazioni come Evergreen e %R Zero Sprechi, e gli appuntamenti adotteranno le modalità Zero Waste - non a caso, la manifestazione ha ottenuto, per la seconda volta, il logo di “Evento rifiuti zero” rilasciato da Zero Waste Italy. Lo scorso anno, fanno sapere gli organizzatori, l’adozione di stoviglie lavabili, brocche dell’acqua alla spina - erogata dalla casetta dell'acqua posizionata da A2A ciclo idrico - e bicchieri Gadget lavabili aveva permesso di ridurre i rifiuti del 90%. Quest’anno anche le posate, che lo scorso anno erano compostabili ma monouso, saranno lavabili: ne sono arrivate 600, donate da Amico Bicchiere.

Tra le aggiunte più recenti della cordata di enti che partecipano all’iniziativa si annoverano, quest’anno, la cooperativa sociale Comunità fraternità e Banca Valsabbina: la prima omaggerà i primi 100 partecipanti a ogni cena con 1800 borse contenenti materiale informativo del servizio Spazio Off, spazio specialistico che offre percorsi individuali, di coppia, di sostegno alla genitorialità e di cura dalle dipendenze. Chi riceverà la borsa avrà l’opportunità di ottenere un primo incontro gratuito, per sé o per i propri familiari e amici, nel quale capire, insieme a professionisti esperti, quale può essere il percorso migliore da intraprendere per superare un momento di difficoltà. Banca Valsabbina, dal canto suo, contribuirà con altrettanti cd di “Goi de Contala?” contenenti tutti i più famosi artisti dialettali della nostra provincia e offrendo a tutti il dolce di fine cena.