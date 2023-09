Brescia Capitale della cultura e degli incassi: è boom di consumazioni

Non solo è aumentato il numero di turisti che hanno visitato la nostra città, ma sono pure cresciuti gli incassi di bar e ristoranti. A dirlo è un report sull’andamento dei consumi, nell’anno in cui Brescia è Capitale italiana della cultura, diffuso da palazzo Loggia.



Il Comune di Brescia si avvale infatti di un sistema di monitoraggio e raccolta dati in grado di analizzare, fra le altre cose, la spesa effettuata con moneta elettronica nel perimetro cittadino del distretto urbano del commercio, nel rispetto delle norme sulla privacy. Questo ha permesso di accertare che, da gennaio a luglio 2023, le consumazioni nei bar e ristoranti che sono state pagate con carta di credito Mastercard sono aumentate in media del 23,77% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, negli stessi mesi sono cresciuti anche gli importi delle transazioni (sempre di carte Mastercard), con una media del +23,96%.



"Numeri confortanti che - si legge in una nota di Palazzo Loggia - pur non potendo considerare la totalità delle transazioni con moneta elettronica e con denaro contante, indicano chiaramente una maggiore spesa nei bar e ristoranti nel perimetro del distretto urbano del commercio della città di Brescia nell’anno della Capitale italiana della cultura".



Dati che confermano i primi numeri dell’affluenza di turisti e visitatori diffusi a luglio: nei primi sei mesi dell’anno di Capitale Italiana della Cultura 2023, Bergamo e Brescia hanno accolto oltre 4,8 milioni di visitatori totali, il 48.8% rispetto allo stesso semestre del 2022.