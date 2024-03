Brescia verso le elezioni dei consigli di quartiere, corrono 439 cittadini

Cresce la partecipazione civica a Brescia. La fase delle candidature alle elezioni dei consigli di quartiere, previste per il prossimo 14 aprile, si è conclusa con 439 nominativi: quasi un centinaio in più rispetto alla scorsa tornata elettorale, quando a presentare domanda erano state circa 350 persone. Alto anche il numero di ricandidature: tra quanti correranno per entrare nei cdq sono ben 82 i consiglieri uscenti; di questi, 21 quelli che hanno anche ricoperto il ruolo di presidenti.

L’assessore alla partecipazione Valter Muchetti si dice soddisfatto del risultato: “I numeri ci dicono che tutti riconoscono nei consigli di quartiere uno strumento di partecipazione”. Ma anche del processo con cui a questi numeri si è arrivati. “Alla terza tornata elettorale, anche il centrodestra ha riconosciuto questo strumento. Prima di avviare il lavoro sul nuovo regolamento dei consigli di quartiere ho chiesto indicazioni sia ai cdq in carica - 24 di loro hanno fatto osservazioni - sia alle forze politiche. E poi abbiamo lavorato in commissione, riaprendo la porta alle osservazioni del centrodestra e accogliendole parzialmente. Per la prima volta, il regolamento è stato votato all’unanimità”. L’assessore allontana anche le ombre della “colonizzazione” delle elezioni dei consigli di quartiere da parte dei partiti politici. “Si tratterà del due, tre per cento dei candidati” afferma. “Sicuramente chi si è candidato ha una sensibilità per questo o quel tema: l’ambiente, lo sport, la sicurezza. Alcuni avranno anche un riconoscimento in termini di vicinanza politica o partitica. La gran parte delle candidature, tuttavia, ha una valenza civica”.

I numeri delle candidature di quest'anno

Tornando ai numeri: 439 è il totale delle candidature valide, ma le domande pervenute sono state 471. Di queste, 13 sono state escluse per firme insufficienti o perché giunte oltre il termine massimo, mentre una candidata si è ritirata. “Abbiamo attivato il soccorso istruttorio ogni volta che abbiamo potuto” ha spiegato la responsabile del settore partecipazione Cristina Albertini. Il soccorso istruttorio, però, consente di sanare solo errori formali e mancanze documentali, non elementi sostanziali come il numero di firme valide.

In diversi quartieri le candidature sono state abbondantemente superiori al numero minimo richiesto. Il quorum corrisponde al numero dei consiglieri da eleggere maggiorato del 30%: tradotto, almeno 10 candidati per i quartieri che eleggono 7 consiglieri, 12 per quelli che ne eleggono 9, 14 per chi ne elegge 11. Porta Cremona, Porta Venezia e Centro Storico Nord si attestano come i quartieri dove la partecipazione è stata più corposa, con rispettivamente 23, 21 e 20 candidature. Un altro dato che spicca in questa tornata elettorale è la partecipazione giovanile: sebbene l’età media dei candidati resti alta, quest’anno ci sono 31 candidati dai 25 anni in giù. Il candidato e la candidata più giovani hanno 17 anni (classe 2007 e 2006) e correranno rispettivamente per i consigli di quartiere di Crocifissa di Rosa e Lamarmora.

Elezioni rinviate per mancanza del quorum a Caionvico e Sanpolino

Sono invece due i quartieri in cui le elezioni di aprile non si terranno per mancanza del raggiungimento del numero minimo di candidati: Sanpolino e Caionvico. In entrambi i casi, gli uffici hanno ricevuto 10 domande, il numero minimo richiesto. Ma a Caionvico il decimo candidato è stato escluso per via dell’invalidità di alcune delle firme; a Sanpolino, invece, il decimo candidato si è presentato fuori tempo massimo, dopo il mezzogiorno del 13 marzo scorso. Le consultazioni sono quindi state bloccate e i 18 altri candidati esclusi dalla tornata del 14 aprile: ora i quartieri hanno 180 giorni di tempo per riorganizzarsi e ripresentare le candidature. Muchetti, in proposito, è ottimista: “è accaduto anche l’ultima volta con il quartiere di Fornaci e il tempo in più è stato utile. Inoltre, in questo caso le candidature minime necessarie c’erano già, ma si sono verificati degli errori tecnici in fase di presentazione”.

Per gli altri 31 quartieri, invece, l’appuntamento resta a domenica 14 aprile: da oggi sul sito del comune è disponibile la lista completa dei candidati, mentre a breve compariranno i manifesti nelle diverse zone, completi di tutte le informazioni di voto. Le modalità saranno quelle di sempre: si può votare un candidato oppure due, ma in questo secondo caso occorre scegliere due candidati di genere diverso. Ancora in fase di definizione, invece, le sedi. “Dove possibile useremo sale civiche” assicura Albertini. “In alternativa suppliremo con oratori e altri spazi, solo in qualche caso si tratterà di scuole”.