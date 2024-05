Caffaro, via ai primi sopralluoghi: ora la bonifica è più vicina

I sopralluoghi nel sin Caffaro sono ufficialmente iniziati. Ad annunciarlo il commissario straordinario Mauro Fasano, ieri convocato in commissione ecologia per fare il punto sull’avvio dei lavori e sulla messa in sicurezza della barriera idraulica da parte di A2a Ciclo Idrico. Un gruppo di ingegneri e chimici della rti capitanata da Greenthesis è al lavoro nel sito da questo lunedì.

Primi sopralluoghi e barriera idraulica: a che punto siamo

"L’azienda ha chiesto di poter iniziare a monitorare quello che c’è, rispetto ai sopralluoghi svolti l’anno scorso” ha spiegato Fasano. “Il 13 maggio ho dato l’autorizzazione". Per anticipare i tempi è stato firmato un provvedimento di occupazione temporanea del sito. Le procedure per arrivare alla firma del provvedimento di consegna sono in corso: da qui partiranno i 57 mesi - cioè quattro anni e nove mesi - previsti per i lavori di smantellamento e messa in sicurezza.

Dal canto suo, prosegue il lavoro di A2a Ciclo Idrico, che il 12 aprile scorso ha inaugurato la nuova sala operativa, in grado di assicurare - come ha spiegato l’amministratore delegato Tullio Montagnoli - il telecontrollo costante dei pozzi. Gli impianti della barriera sono stati dotati di sensori in grado di registrare tutti i parametri di funzionamento come, dalla portata d’acqua estratta dai pozzi, all’efficienza della pompa al livello della falda acquifera. “Il sistema di telecontrollo consente inoltre di monitorare, grazie a specifiche sonde on-line, parametri come Ph, conducibilità, temperatura, carbonio organico totale, carbonio organico disciolto, colore, torbidità, sostanze organiche, azoto nitrico, impronta dell’acqua" ha illustrato Montagnoli. In questo modo, qualsiasi valore anomalo potrà essere rilevato in tempo reale, garantendo la sicurezza costante della barriera.

In commissione, intanto, gli sguardi sono già rivolti al futuro: si cerca di capire cosa i bresciani potranno aspettarsi dal lavoro che sta finalmente per cominciare. Spetta al commissario Fasano tratteggiare l’obiettivo finale di questa prima fase. “Il decommissioning”, spiega “prevede la demolizione dell’area, fatti salvi gli edifici storici che sono rimasti fuori dalla parte produttiva, e della cui salvaguardia parleremo con la Soprintendenza non appena effettuata la consegna del sito alla rti. Ma tutto ciò che è produttivo - capannoni, tubi, infrastrutture - sarà demolito”.

Il bosco urbano e il "dopo la bonifica"

Riemerge anche la questione del bosco urbano da più parti ventilato: Margaroli (FdI) vuole sapere come si potrà concertare l’idea di uno spazio verde cittadino con la presenza di pozzi di emungimento. Ma, come spiega il commissario, i tempi non sono ancora maturi per questo tipo di valutazioni: “L’obiettivo del progetto in avvio è, ovviamente, la totale messa in sicurezza; il livello che concretamente raggiungeremo al termine di questi 1700 giorni si valuterà in funzione di misurazioni tecniche, scientifiche e certe di tutti gli organi preposti”. Anche l’assessora all’ambiente Camilla Bianchi mette i puntini sulle i sul bosco: “in primo luogo è un orizzonte che potrà compiersi dopo la bonifica, oggi non siamo ancora vicini a poter piantare il primo albero. Inoltre, resterà un'area di mitigazione: non potrà essere fruito come un Parco Castelli o la Maddalena”.

Il tema delle istanze, delle aspettative e degli immaginari della cittadinanza in merito al percorso e agli esiti della bonifica ne richiama un altro: come si terrà il rapporto con la cittadinanza in questo processo? “Accompagneremo la città con una comunicazione diretta, con le assemblee nei quartieri” ha spiegato Bianchi, ricordando come sia già attiva una forma di coinvolgimento dei consigli di quartiere che insistono sul sito attraverso l’osservatorio dedicato alla bonifica: abbiamo fatto l’ultima riunione appena prima che decadessero i consiglieri di quartiere, e atteso a convocare la prossima per consentire l’insediamento dei nuovi”. Sono poi allo studio anche strumenti social per raccontare al meglio ai cittadini cosa succede nel sin: “All’interno dell’osservatorio è stata sviluppata l’idea di una comunicazione più immediata attraverso una pagina Facebook dedicata, attualmente in fase di sperimentazione”.