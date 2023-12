Bomba della Seconda Guerra Mondiale: saranno evacuate 500 persone

È iniziato il countdown per il “bomba day”, che a Brescia sarà il 14 gennaio prossimo: è il giorno in cui verrà disinnescato e fatto brillare l’ordigno ritrovato il 13 dicembre scorso a pochi passi dai binari della Piccola velocità di Via Vergnano, una bomba d’aereo da 500 libbre (circa 226 chili) di fabbricazione americana, risalente alla Seconda guerra mondiale, imile a quella che era stata ritrovata (più o meno nello stesso luogo) anche a settembre, poi fatta brillare il 22 ottobre.

Tutte le vie che saranno evacuate

Il Comune di Brescia ha pubblicato un avviso alla cittadinanza – consultabile per intero anche a questo link – con tutti i dettagli delle operazioni. L’intervento prenderà il via a partire dalle 8.30: il cantiere dell’operazione è situato nell’area dello scalo ferroviario, tra Via Dalmazia a est, la Tangenziale Ovest, la linea ferroviaria Milano-Venezia a nord e Via Orzinuovi a sud. Fino al termine dei lavori (previsto intorno alle 14) tutta l’area sarà evacuata: circa 500 persone dovranno lasciare la propria abitazione. Sarà inoltre vietata la circolazione veicolare e pedonale in tutte le vie interessate.

Nel dettaglio:

via Del Rampino (dal civico 30 al 32)

via Lunga (dal civico 16 al 30 e dal 47 al 55)

via Rose di Sotto (dal civico 36 al 40/A e dal 251 al 281)

via Del Dosso (dal civico 3 al 5)

via Sondrio

via Bergamo

via Lecco

via Chiesanuova

via Orzinuovi (dal civico 46/E al 76)

via Vergnano (dal civico 2 al 12)

via Oddino Pietra (già via Varese).

Centri di accoglienza e bus navetta

Durante le operazioni il centro di accoglienza comunale “Rose” di Via Presolana 38 sarà a disposizione di chi non ha un’altra abitazione in cui recarsi: le persone interessate dovranno comunicarlo, entro le 12 di venerdì 12 gennaio, all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Corsetto Sant’Agata, aperto dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Ai seguenti recapiti: urp@comune.brescia.it - Tel. 030/2977302 - Numero Verde 800401104. In alternativa sarà possibile comunicarlo alla Centrale Operativa della Polizia Locale, telefonando al numero 030 45001. Al centro si potrà accedere presentando la comunicazione di avviso (recapitata alle persone interessate) insieme a un documento di riconoscimento.

Per chi non ha mezzi per spostarsi sarà disponibile anche una navetta gratuita, da prenotare anch’essa entro le 12 del 12 gennaio. I punti di raccolta saranno collocati in Via Orzinuovi, all’angolo con Via Chiesanuova, e in Via Rose di Sotto all’angolo con Via dell’Adamello. Gli interessati dovranno farsi trovare nei punti di raccolta indicati dalle 7 alle 8.30. Ai recapiti di cui sopra dovranno essere segnalate anche eventuali situazioni di difficoltà legate alla presenza di anziani, disabili, ammalati, donne in gravidanza, neonati e persone che non sono in grado di allontanarsi autonomamente.

Le raccomandazioni della sindaca

Prima di allontanarsi dall’abitazione si raccomanda di chiudere i rubinetti del gas, di lasciare le imposte chiuse, le tapparelle abbassate e di provvedere alla nastratura interna dei vetri dei serramenti, applicando pellicole adesive lungo le diagonali. “Si assicura – precisa la sindaca Laura Castelletti – che le operazioni verranno eseguite nella massima sicurezza, con la sorveglianza da parte delle forze dell’ordine e dei volontari della Protezione Civile: pertanto, non esistono motivi di particolare preoccupazione o allarmismo”. L’ordigno sarà infine fatto brillare in una cava di Ghedi: l’operazione è affidata agli specialisti del Genio Guastatori di Cremona.