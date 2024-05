La Loggia approva il bilancio di previsione: 7,5 milioni di euro di maggiori entrate

Il consiglio comunale di Brescia ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con 7,5 milioni di euro di maggiori entrate correnti e un indebitamento del 2,71% che limita l’ipotesi di cattive sorprese. Un bilancio che la sindaca Castelletti definisce “virtuoso: la città è sempre più competitiva e solidale”.

La soddisfazione della giunta, in particolare, cade sui 118 milioni di euro di finanziamenti, tra cui spiccano i 63 milioni di fondi extra per la realizzazione del tram. “Risorse che possiamo mettere a tera grazie ai 1700 dipendenti che hanno lavorato per la realizzazione delle progettualità”, ha sottolineato l'assessore al bilancio Marco Garza nell’illustrare il documento.

Il dibattito sui dividendi A2A

Il bilancio, tuttavia, non convince l’opposizione. Il centrodestra torna sui dividendi di A2a, con cui - accusa - il comune intrattiene un forte rapporto di dipendenza. “Per quanto tempo potremo fare affidamento su queste entrate?” chiede Fabio Rolfi (Civica Rolfi Sindaco) alla giunta. Gli fa eco Paolo fontana (FI): “il nostro bilancio dipende in modo sempre più significativo dal mercato”. Affermazioni che vengono bollate come “una narrazione profondamente disonesta intellettualmente e provocatoria” da Fabrizio Benzoni (Azione) e come “un’ossessione del centrodestra” da Diletta Scaglia (Pd): “impegniamo questi 75 milioni sui capitoli più importanti per la nostra città, come i trasporti e i servizi sociali. Se davvero volete fare un ragionamento, diteci allora per cosa li usereste”.

La minoranza insiste: “i rifiuti conferiti al termoutilizzatore sono aumentati perché li importiamo da altri comuni, eppure paghiamo il teleriscaldamento maggiorato per consentire quegli extradividendi su cui si regge il bilancio comunal” attacca il leader della minoranza, Fabio Rolfi. Gli risponde, provocatorio, Benzoni: “vi sfido a scambiare le bollette dei bresciani con quelle di qualsiasi altra città”.

I fondi per gli steward del Carmine

L’esame delle voci del bilancio porta in aula anche il tema della movida in Carmine. Una di queste, infatti, riporta la cifra di 100 mila euro per il servizio di stewarding parte del progetto sperimentale avviato nel quartiere lo scorso autunno. Carlo Andreoli (FdI) chiede spiegazioni: “Come mai non spendiamo queste risorse per risolvere le criticità acustiche, che sono il problema principale del quartiere?”.

Il consigliere cita l’esempio di Torino, dove l’amministrazione ha utilizzato i fonometri per il monitoraggio della movida cittadina: “Prima di tutto bisogna avere un monitoraggio acustico, non capisco perché il comune non voglia farlo”. La risposta arriva dall’assessore al marketing urbano Andrea Poli, nonché promotore del percorso sperimentale che coinvolge il quartiere. “Il tema del rumore è complesso” avvisa Poli. “Mi risulta che i locali abbiano rispettato le indicazioni e le limitazioni sulla musica. Le poche volte in cui si è verificata qualche infrazione, queste attività sono state multate e chiuse”. Per tirare le somme sulla movida, chiude l’assessore, occorrerà superare l’estate.