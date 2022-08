Brescia, bando per la selezione di 17 nuovi agenti della Locale: come partecipare

Sono aperti i termini per presentare le domande di partecipazione alla selezione per l'assunzione – a tempo determinato – di 17 agenti di Polizia Locale (categoria C), tramite contratto di formazione e lavoro.



Per essere ammessi alla procedura è necessario essere cittadini italiani con un’età compresa tra i 18 e i 32 anni, essere in possesso di una patente di guida B e di un diploma di maturità (rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato Italiano), non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, avere l'idoneità fisica e psicofisica richiesta per il porto dell’arma d’ordinanza e, infine, non essere stati destituiti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione. Tutti i dettagli sono consultabili sul bando di concorso, raggiungibile a questa pagina del sito del Comune.



La domanda dovrà essere presentata entro la mezzanotte del 26 settembre 2022, esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi e registrandosi a questo indirizzo Internet. Per compilare la domanda è obbligatorio possedere un'identità digitale (SPID/CIE/CNS) e si dovrà pagare, tramite PagoPA, la somma di 6,40 euro come contributo per la partecipazione alla selezione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, da un computer dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Edge, Firefox, Safari), mentre la compatibilità con smartphone e tablet non è garantita.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura (ammissione/esclusione, data e sede prove d'esame, esiti delle prove) saranno fornite ai candidati tramite la pubblicazione sulla questa pagina: avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Una volta compilata la domanda di iscrizione, non saranno ammesse rettifiche o aggiunte.