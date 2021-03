Brescia in arancione scuro, ma fino a quando? Si va verso la proroga

Stando a quanto si apprende da fonti Ansa, la Provincia di Brescia resterà in fascia arancione rafforzata per altri otto giorni. La precedente ordinanza firmata da Fontana era valida fino al 2 marzo.



La decisione, scrive l'agenzia stampa, "è stata presa su indicazione della commissione indicatori (sono in corso le opportune interlocuzioni il ministero della salute)". Tutte le scuole, inclusa quella dell'infanzia, resteranno perciò chiuse; i nidi potranno invece riaprire.

Altri Comuni delle Province di Como, Cremona e Mantova sono sotto osservazione della Commissione Indicatori: per loro non sono escluse nuove restrizioni.