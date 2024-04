Suicidi in carcere, la presidente della Camera Penale di Brescia: "Dal governo proposte inadeguate"

Non c’è più tempo: quella delle condizioni penitenziarie - a Brescia e in tutta Italia - è un’emergenza che non può più aspettare. Lo afferma la garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia; lo confermano l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e gli operatori delle tante realtà del terzo settore che seguono i detenuti delle carceri bresciane durante e dopo la pena. Ormai, denunciano, il punto non è più solo tutelare la dignità delle persone detenute, ma tenerle in vita: “lenzuola e bombole di gas, strumenti che consentono solitamente ai detenuti di procurarsi il cibo e il sonno, quel poco che assicura il minimo della sopravvivenza, divengono gli strumenti atroci con cui ci si dà la morte”.

Dalle Camere Penali agli operatori sociali: l'allarme sulle condizioni dei detenuti

Tutti gli interlocutori bresciani si sono mobilitati sull’onda dell’appello lanciato dalla Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale per ricordare i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria morti suicidi: 32 i primi, quattro i secondi, dall’inizio dell’anno. “L’appello arriva esattamente un mese dopo le dichiarazioni del Presidente della Repubblica sul tema” spiega Ravagnani. Lo scorso 18 marzo, ricevendo la Polizia Penitenziaria, Sergio Mattarella aveva infatti menzionato la necessità di “interventi urgenti contro i suicidi in carcere”. Ma alle dichiarazioni non è poi seguita alcuna azione.

Eppure, la situazione è seria: “abbiamo superato livelli del 2013, quando con la sentenza Torregiani si condannò Italia per condizioni disumane nelle carceri” afferma Stefania amato dell’osservatorio carceri dell’UCPI. “E l’unica risposta che la politica sa dare non è solo insufficiente, ma anche sbagliata”. Il riferimento è ovviamente al “piano carceri”, che prevede la costruzione di nuove strutture e l’ampliamento di altre esistenti - fra cui sembrerebbe annoverato anche il carcere bresciano di Verziano: un intervento che l’UCPI bolla come inutile, oltre che costoso e troppo lungo rispetto al carattere urgente della situazione delle carceri, dove condizioni di vita, sovraffollamento e carenza di personale educativo impediscono ai detenuti un corretto percorso di risocializzazione. La presidente della Camera Penale di Brescia è tranchant sulla situazione bresciana: “il carcere Nerio Fischione ha un’incidenza di sovraffollamento pari al 209 per cento e il numero di educatori è totalmente inadeguato, cinque - al posto degli otto revisti - per 330 detenuti. A Verziano c’è un solo educatore per 120 persone. Nordio” continua “ha risposto a interrogazione di Gelmini ponendo enfasi su nuovo padiglione da 200 posti, ha anche presenziato all’inaugurazione dell’anno giudiziario per pubblicizzare questi interventi. Ma si tratta di interventi obsoleti, le proposte sono assolutamente inadeguate”.

Anche tra gli operatori del terzo settore che con i detenuti ed ex detenuti lavorano c'è allarme. “Soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, vengono lasciate in detenzione persone che dovrebbero seguire percorsi diversi perché tossicodipendenti o affette da disturbi psichiatrici” racconta angelo Maiolo della Cooperativa Arborea, che si occupa di percorsi lavorativi per ex detenuti. “Inoltre, ultimamente le persone escono con il carcere cucito addosso: il lavoro dovrebbe dare loro prospettiva diversa, ma si fa fatica perché escono spaventati da quello che troveranno fuori, il che è sintomatico di ciò che vivono dentro. E’ spaventoso: chi si incanala nell’idea che ‘deve andare così’, arriva poi al suicidio”.

Il ddl Giachetti-bernardini e le proposte dei detenuti di Canton Mombello

La strada, secondo le Camere Penali, è chiara: non servono nuovi muri, ma psicologi, educatori, operatori. Per ora, però, le speranze della Conferenza dei Garanti e dell’UCPI si concentrano sul ddl Giachetti-Bernardini, recentemente presentato in Parlamento: la proposta prevede di aumentare da 45 a 75 i giorni di liberazione anticipata - misura già prevista dall’ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano dato prova di essere coinvolti nell’opera di rieducazione - per quanti ne abbiano già beneficiato in passato. Inoltre, prevede la riforma organica dell’articolo 54 della legge 354/75 sulla liberazione anticipata, con l’aumento per il futuro da 45 a 60 giorni, semplificando la procedura di concessione. “Non risolverebbe l’emergenza” spiega Amato “ma almeno potrebbe tamponarla”.

Sul tema dei giorni di liberazione anticipata è nata anche un’altra proposta: a lanciarla sono stati proprio alcuni detenuti del carcere Nerio Fischione, partecipanti al gruppo “diritti umani”. A causa della carenza di personale che affligge i Tribunali di Sorveglianza e del conseguente sovraccarico di lavoro dei Magistrati di Sorveglianza, infatti, l’ottenimento dei 45 giorni di liberazione anticipata per semestre di buona condotta richiede una lunga attesa, che può arrivare anche a un anno. Il gruppo propone così di snellire il processo, consentendo alla direzione del carcere di trasmettere direttamente i giorni al Tribunale di Sorveglianza almeno nei semestri “palesemente positivi” - cioè non gravati da provvedimenti disciplinari o revoche di misure alternative. E dando modo al tribunale di ratificare la decisione entro 15 giorni senza ulteriori verifiche.

“Inoltre, sul certificato penale che riporta il termine di fine pena stabilito in base all’entità della sentenza di condanna, dovrebbe essere inserito, accanto al fine pena ufficiale, anche l’ipotetico fine pena derivante dalla applicazione di tutti i semestri di liberazione anticipata di cui il detenuto potrebbe usufruire se mantenesse un comportamento corretto per la durata della pena” scrivono i detenuti di Canton Mombello. “Vedere scritti sul medesimo certificato i due fine pena differenti fin dall’inizio dell’esecuzione della pena risulterebbe infatti elemento di forte stimol per il detenuto, che vedrebbe concretizzarsi la maggior durata della pena solo in caso di comportamento non adeguato”.