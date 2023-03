Brescia: inaugurato il nuovo boutique aparthotel Ah Villaglori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il boutique aparthotel Ah Villaglori inaugura a Brescia la sua nuovissima struttura che conta 14 appartamenti tra mono- bilo e multiliving disponibili per affitti brevi in città. Dopo il successo del progetto gemello Ah Porticcioli di San Felice del Benaco (BS) aperto nel 2021, la catena Ah raddoppia e si prepara a investire anche nel centro di Brescia. Ah Villaglori si presterà ad accogliere non solo i turisti in arrivo per l’anno di Brescia - Bergamo Capitale della Cultura, ma rappresenterà la soluzione ideale anche per professionisti, atleti e studenti. Tanti saranno i servizi offerti dalla struttura ai proprio ospiti: laundry, reception e temporary shop, e ristorazione in collaborazione con il vicino Laboratorio Lanzani.

Un progetto di riqualificazione di via Milano

Ah Villaglori sorge al centro delle strutture dell’ex complesso industriale di Via Milano, un’ampia area urbana recentemente riqualificata e riconsegnata alla città. Un intervento di valore, che ha permesso di recuperare lo stile degli immobili originali integrandolo con inserti estetici moderni, con l’impiego di elementi costruttivi volti a ottimizzare l’efficienza energetica. Ah Villaglori si inserisce nel comparto di Laboratorio Lanzani, la Fiorellaia, Gare 82, Itlas, Sbaraini etc. consolidando ulteriormente il progetto di riqualificazione che negli ultimi anni sta rivivendo l’area di Via Milano.