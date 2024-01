Un logo per il 50esimo della strage di Piazza Loggia: "Affrontiamo il presente ricordando il passato"

“50 BS”, così recita il logo creato in occasione del cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Loggia: avrà il compito di riassumere e tenere la luce accesa sui fatti del 28 maggio 1974 e sul mezzo secolo di ricerca di verità e giustizia che ci separa da quel giorno. Presentato in Loggia, il progetto grafico marcherà tutte le iniziative di commemorazione della strage e diverrà un annullo filatelico.

Un simbolo per una storia ancora in corso

“La sua funzione è richiamare in modo sintetico questi cinquant’anni” ha spiegato Manlio Milani, fondatore e presidente di Casa della Memoria, nel presentare il progetto grafico. “Ci riporta a quel momento, ma parla anche al presente, rendendo consapevoli le organizzazioni che lo usano e la città”.

Il presente vede l’imminente avvio di un nuovo capitolo processuale nella lunga storia della strage: il prossimo 29 febbraio sarà davanti alla Corte d’assise della prima sezione penale Francesco Zorzi, 70enne neo fascista, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell’attentato costato otto vittime e 102 feriti. Il dibattimento servirà, secondo Milani, a fare più chiarezza sul contesto della strage e, soprattutto, delle coperture istituzionali di cui ha goduto: quella “malavita anche istituzionale” indicata dalla giudice milanese Anna Conforti nella sentenza d’Appello che, nel 2017, confermava l’ergastolo per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. “E’ importante, in questo cinquantesimo, riproporre questi argomenti alla città: il logo è un modo per farlo”.

L'obiettivo: riunire i bresciani nella memoria

Creatore del logo è Luca Borsoni, nipote del Renato Borsoni a cui si deve tutta la comunicazione visiva di Casa della Memoria, che oggi continua l’impegno grafico del nonno. Del resto, l’impegno degli anniversari - e di questo in particolare - è unire le generazioni nella memoria del passato e nell’attenzione all’oggi.

Il passo ulteriore di quest’anno sarà avvicinare un intero territorio: “il logo parla all’intera provincia, che tutta ha sentito l’impatto dell’attentato” ha spiegato Borsoni alla presentazione del logo, partecipata non a caso anche dalla consigliera provinciale Daniela Edalini, oltre che dalle rappresentanze del Comune di Brescia. Il programma delle celebrazioni non è ancora noto ma, promette la sindaca Castelletti, “uscirà presto”. E anticipa: “oltre al Presidente Mattarella, avremo con noi anche i sindaci di Milano e Bologna, con cui condividiamo il segno lasciato dalle stragi”.