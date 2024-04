Giornata di celebrazioni, quella di ieri, per i 151 anni del Corpo della polizia locale. Per l’occasione, la Loggia ha aperto le porte del salone vanvitelliano: una scelta, ha sottolineato il comandante Marco Baffa, intesa a ricordare alla città “che ne siamo parte, che siamo al suo servizio quotidianamente anche quando il nostro lavoro non compare o non paga nella giusta misura in termini di immagine. Perché la nostra peculiarità è proprio essere “polizia locale”, cioè al servizio del luogo dove lavoriamo, radicati nel suo tessuto sociale a condividerne momenti di vita per migliorarne la vivibilità”.

Le celebrazioni

La giornata di celebrazioni ha preso il via alle 8 con l’Alzabandiera al Comando della Polizia Locale; dalle 11, introdotta dall’Inno Nazionale suonato dal gruppo strumentale della Banda cittadina Isidoro Capitanio di Brescia e dalla lettura della preghiera del “Vigile Urbano”, la cerimonia. Nel corso della mattinata sono state consegnate le onorificenze al personale in servizio e quello collocato a riposo nel corso del 2023. E poi gli attestati agli studenti delle scuole bresciane che hanno partecipato alla 15esima edizione del progetto “Con la Polizia Locale, per la sicurezza, sulle strade della nostra città”.

Nel corso del suo intervento, il comandante Baffa ha fatto il punto dei risultati del 2023: dai numeri delle iniziative di contrasto ai reati legati allo spaccio di stupefacenti - 49 arresti per spaccio su un totale di 80, con il sequestro, in totale, di quasi 29 chilogrammi di hashish e marijuana, 1,6 chilogrammi di eroina, 2,8 di cocaina - alle violazioni del regolamento di polizia urbana - 899 in tutto, in netto aumento rispetto al triennio precedente. Riflettori accesi anche sugli interventi intercorsi in piazza Vittoria e in stazione: “Nella zona di Piazza della Vittoria” ha illustrato il comandante “sono stati 221 i controlli eseguiti dalla Centrale Operativa, utilizzando le telecamere di videosorveglianza”. La polizia locale ha realizzato 90 interventi nel 2023, volti a risolvere risse, liti, diverbi, bivacchi ed episodi di accattonaggio. “Sono stati 37 i servizi di presidio fisso della piazza mentre ammontano a 20 le verifiche effettuate negli esercizi pubblici”.

Prevenzione e tutela ambientale, le sfide del futuro

Non ultimo, il tema della tutela dell’ambiente e del decoro della città: “Sono 1.410 le sanzioni elevate nel 2023 per illeciti a carattere ambientale dalla Squadra di controllo del territorio e contrasto al degrado della Polizia Locale di Brescia” ha indicato Baffa. Che indica, per il futuro, l’intenzione di incrementare le attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti, sia con l’ausilio di nuove foto-trappole “in zone boschive o alberate”, sia grazie a un’apposita squadra specializzata nel contrasto al fenomeno del degrado e dell’abbandono dei rifiuti, attivata in stretta collaborazione con Aprica. Valore aggiunto della nuova squadra è la possibilità di svolgere analisi del flusso dati delle apparecchiature informatiche e tecniche a disposizione, grazie anche all’accesso alla banca dati dell’Albo nazionale Gestori Ambientali e a ulteriori banche date per la verifica incrociata dei dati. Procedure, queste, che consentono il controllo in tempo reale di quali veicoli e aziende operino legittimamente nel campo del trasporto e della manipolazione dei rifiuti sul territorio cittadino.

Dal 2023 il gruppo di lavoro accede inoltre a una casella email a cui la segreteria del Comando inoltra esposti e comunicazioni sull’abbandono dei rifiuti. Nel 2023 ne sono arrivati oltre 500: “si tratta di sollecitazioni che giungono dai cittadini e da alcune istituzioni come i Consigli di Quartiere. Di questi esposti, 343 sono stati vagliati con sopralluoghi documentati”. “Il vero dato di lettura complessiva rispetto ai dati elencati” ha concluso il comandante “è senz’altro il modo più intelligente e proficuo di fare prevenzione: utilizzare i giovani come veicolo di trasmissione del culto della legalità affinché, cittadini di domani, abbiano già un corretto approccio alle istituzioni”.

Anche la sindaca Laura Castelletti ha sottolineato le molteplici attività svolte dal Corpo e i percorsi di educazione stradale rivolti agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo. “Si tratta di un servizio importantissimo, estremamente utile per la nostra comunità. Insegnare ai bambini e ai ragazzi, fin da piccoli, il valore e l’importanza delle regole significa permettere loro di crescere e di diventare cittadini consapevoli e responsabili. Le sfide che abbiamo davanti sono davvero tante. A tutti noi, sempre di più, sono richieste capacità di adattamento, flessibilità, dinamismo” ha sottolineato la prima cittadina. “Per questo, l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto incrementare le assunzioni, consapevole del fatto che investire sul personale, sul capitale umano, e sulla sua formazione è essenziale per raggiungere obiettivi importanti.”.