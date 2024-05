Brescia entra nella rete Eurocities: "opportunità per promuovere la citta in chiave internazionale"

Il Comune di Brescia è entrato ufficialmente nel Network Eurocities, la principale Rete delle città europee. E una rappresentanza della Loggia - l’assessore alle Attività Produttive, Turismo e Innovazione Andrea Poli, l’assessora all’Ambiente, Transizione Ecologica e Verde Camilla Bianchi e Chiara Bocchio dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Gemellaggi del Comune di Brescia - è volata in Romania, a Cluj-Napoca, per suggellare l’ingresso nell’alleanza partecipando alla conferenza annuale della rete.

Eurocities è una delle più grandi e influenti reti urbane dell’Unione Europea: esiste dal 1986 e si occupa di portare all'attenzione dell'Unione le necessità delle città in ambito economico, politico, sociale e culturale. La conferenza annuale, avviatasi quest’anno il 29 maggio, prevede lo scambio di esperienze tra città europee in diversi settori: cultura, mobilità, ambiente, affari sociali, sviluppo economico, smart cities. Le città presenti hanno potuto confrontarsi con riguardo alle competenze per la trasformazione verde e digitale, alla sfida del rafforzamento della democrazia, alle strategie urbane per rispondere al cambiamento climatico. Brescia, che si era candidata in aprile su proposta della sindaca Laura Castelletti, ha potuto partecipare ai lavori come nuovo membro del network.

Un'opportunità d'innovazione e buone pratiche verdi: il commento degli assessori Poli e Bianchi

“Per la nostra città, l’appartenenza al Network Eurocities aprirà molteplici opportunità, in primis promuovere Brescia in una dimensione internazionale, portando la città a essere riconosciuta in Europa per innovazione, sperimentazione e ricerca nei settori creativi e digitali, così come allargare la rete di città con le quali cooperare e partecipare a bandi di finanziamento europei” ha commentato l’assessore Poli. “In questi giorni, abbiamo avuto modo di confrontarci con moltissime altre città, buone pratiche in Europa nei settori digital e innovation, come Espoo in Finlandia, città leader dell'innovazione nella regione nordica. Eurocities è sicuramente un ottimo contesto in cui poter valorizzare i nostri progetti di eccellenza come il Gemello Digitale, consolidare la rete degli innovation champions, dare respiro europeo alla Cittadella dell’Innovazione, coinvolgendo attori e partner europei. Ci consentirà di dialogare con il resto di Europa e di aprirci sempre più verso l’internazionale” ha concluso Poli.

L’ingresso in questa rete urbana concorre anche, nelle aspirazioni della Loggia, a costruire le condizioni per una nuova candidatura a European Green Capital, alla quale - dopo il diniego ricevuto quest’anno - si vorrebbe arrivare nel 2026: per questo, la delegazione bresciana - e, in particolare, l’assessora Bianchi - ha colto l’occasione per confrontarsi, durante i lavori della conferenza, con la città lituana di Vilnius, che sarà Capitale Verde nel 2025, e con la tedesca Essen, che lo è stata nel 2017. “Per Brescia, Eurocities significa formazione e scambio di buone pratiche provenienti dalle diverse città europee su temi d’interesse per Brescia come l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità, l'economia circolare” ha aggiunto l’assessora Bianchi.