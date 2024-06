1000 Miglia al via sotto la pioggia: Blanco apre la corsa di auto d'epoca

Piazza Vittoria colorata di rosso, i marciapiedi di viale Venezia carichi di persone, bresciani e turisti, l’ombrello in una mano e la bandierina con la freccia rossa nell’altra. Questa mattina, in una Brescia in fermento, ha preso il via l’edizione 2024 della 1000 Miglia. La vettura 1000 - la prima del convoglio, a bordo il cantante Blanco - ha ingranato la marcia alle 12,30, sotto un cielo incerto e dopo un’attesa bagnata dalla pioggia battente. La seguono circa 450 altre automobili, tutte costruite tra il 1927 e il 1957: correranno per 2.200 chilometri, affrontando un nuovo percorso, in cinque tappe e in senso antiorario, che toccherà quest’anno anche le città di Torino e Genova.

Il percorso e le tappe

Il capoluogo sabaudo, città simbolo della cultura motoristica italiana, è il punto d’arrivo di questa prima tappa: per raggiungerla, le auto attraverseranno Bergamo, Novara e Vercelli. La seconda tappa scenderà lungo la costa tirrenica fino a Viareggio, passando per Acqui Terme e, per la prima volta, Genova. La terza sarà la volta di Roma, dove le vetture passeranno per la passerella di Via Veneto, dopo aver incontrato Lucca, Castiglione della Pescaia, Viterbo e Ronciglione, mentre con la quinta si tornerà a procedere verso nord passando per Orvieto, Solomeo, Siena e Prato, i passi della Futa e della Raticosa: l’arrivo è previsto a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna. Sabato 15 giugno il rientro a Brescia, attraversando Ferrara, Bovolone e Villafranca, passando per la Valtenesi e Salò, fino, nuovamente, a Viale Venezia. La premiazione, per la prima volta dopo anni, tornerà in centro: si terrà in piazza Loggia alle 19,30, in apertura della notte bianca.

Ad anticipare il convoglio delle storiche ci sono anche quest'anno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto totalmente elettriche della 1000 Miglia Green. In coda, invece, il convoglio delle supercar e hypercar iscritte alla 1000 Miglia. Il ristretto convoglio "verde", riservato ad auto elettriche, viaggerà parallelamente alla 1000 Miglia 2024, con un percorso alternativo di circa 1.800 chilometri, mille dei quali costituiranno il tracciato di gara: i piloti si confronteranno con 15 controlli orari, 83 prove cronometrate, 2 prove di media e 18 controlli timbro.

Vip e volti noti della gara

Come ogni anno, anche in questa edizione non mancano i volti noti: oltre a Blanco si conta la presenza di Matteo Marzotto, ancora una volta a bordo dell’auto a guida autonoma del Politecnico di Milano. Sarà invece la prima volta per la sindaca di Brescia Laura Castelletti, che correrà il tratto da Viareggio a Roma a bordo della vettura delle “ambasciatrici della cultura” al fianco di Maria Bussolati, direttrice del Museo delle 1000 Miglia.

Accanto alla storica gara corre anche la 1000 Miglia Charity per la Ricerca, che vede la partecipazione della speciale pink car della Fondazione Ieo-Monzino - una Lamborghini Urus S completamente rosa - per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nella missione comune di rendere i tumori femminili più curabili. Qui si alterneranno piloti speciali: Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Carmela Generali con Marco Cartasegna, Nilufar Addati.