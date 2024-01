Alleanza Loggia e 1000 Miglia: "Coinvolgere negozianti e cittadini"

Lavorare insieme sul coinvolgimento dei commercianti e della cittadinanza, per restituire alla 1000 Miglia le vesti di una manifestazione di comunità: questa la direzione comune emersa dal confronto tenutosi tra 1000 Miglia Srl e la commissione consiliare dedicata a commercio, economia, lavoro e turismo del Comune di Brescia, tenutasi nella giornata di ieri, mercoledì 10 gennaio. Un primo passo per una collaborazione che vada oltre la mera organizzazione logistica, a cui la commissione promette di far seguire a stretto giro proposte concrete per far vivere la “gara più bella del mondo” a commercianti, cittadini e turisti.

Le questioni sul piatto

Il tavolo ha visto la partecipazione dell’assessore alle attività produttive Andrea Poli, nonché, per la società 1000 Miglia srl, della direttrice generale Francesca Parolin e dell’event manager Federico Sesana. “Collaboriamo sempre molto con gli uffici del Comune per organizzare la 1000 Miglia, ma è la prima volta - almeno negli ultimi 12 anni - che interloquiamo con la commissione” ha affermato Parolin durante l’incontro. “Ci permette di approfondire aspetti che spesso abbiamo dato per scontati, ma sono invece rilevanti”.



Come la mole di vetture e di equipaggi, che la manifestazione ogni anno muove: le auto che partecipano alla competizione sono circa 600 (405 quelle della gara principale), a cui si aggiungono ulteriori 200 vetture coinvolte nel tributo alla Ferrari e nella 1000 Miglia Green, manifestazioni concomitanti. “Contando anche le auto di accompagnamento e dei media, arriviamo almeno a mille, passano cinque ore tra la prima e l’ultima” precisa Parolin. Un convoglio mosso da team provenienti dall’Italia e dal mondo, che approdano a Brescia con la corsa e che, grazie a questa, hanno occasione di scoprire la città. E assieme a loro, tanti turisti.

Intrattenere e "trattenere" le persone che entrano in città per la gara, aggirando i problemi logistici legati al pernotto e al parcheggio di tutte le vetture coinvolte: questo uno dei nodi principali da risolvere. Non però il solo: “dobbiamo preservare anche la dimensione locale e il valore sociale della manifestazione” ha ricordato l’assessore Poli. E, infatti, altro tema cruciale connesso alla 1000 Miglia è il coinvolgimento dei commercianti da un lato, e dei cittadini bresciani dall’altro. Tante le idee passate in rassegna durante l’incontro, dalla possibilità di realizzare iniziative culturali collaterali legate al mondo del motore, all’esposizione delle auto in punti strategici della città, alla partecipazione delle scuole.

La proposta per l'edizione 2024

In concreto, tre sono i momenti sui quali la commissione inizierà a ragionare in vista dell’edizione 2024 della manifestazione, prevista dall’11 al 15 giugno: l’apertura del villaggio per la punzonatura, che si tiene la domenica. La sera del lunedì, momento immediatamente successivo alla partenza della gara. Infine, il sabato, giorno dell’arrivo e della notte bianca. Tre momenti di snodo, in cui c'è spazio per trasformare la settimana della corsa in un momento d'incontro con la città. A stretto giro, promette il presidente della commissione Iyas Ashkar, arriveranno delle proposte concrete di iniziative, da considerare insieme. Dal canto suo, 1000 Miglia si dice disponibile a sostenerne la diffusione. Obiettivo comune: far sì che la corsa sia sempre più un momento per vivere Brescia..