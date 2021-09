Brescia: sorpresa dopo la scuola, Fabio Rovazzi e Angelo Duro si esibiscono sul bus

Dopo Milano, il comico Angelo Duro arriva a Brescia: il palco è un’autobus e gli studenti sono il suo pubblico. Grande emozione ieri, martedì 21 settembre, alla fermata di via Duca degli Abruzzi per gli studenti dei licei Copernico e Leonardo di Brescia, che hanno trovato il cantante Fabio Rovazzi e il comico showman Angelo Duro.

Lo show era stato annunciato per oggi, ma è stato anticipato per scongiurare l’effetto sopresa. Tanti i selfie scattati: una volta salito sul mezzo pubblico, Rovazzi con grande emozione ha dato vita a un piccolo spettacolo con il quale ha trattenuto i passeggeri. L’evento è stato annunciato sul profilo instagram dall’ex iena Angelo Duro: i due hanno continuato a esibirsi anche nel pomeriggio su alcuni autobus della città.

L’iniziativa è una forma di protesta pacifica contro la capienza ridotta dei teatri a causa della pandemia. Una dimostrazione che ha lo scopo di accelerare l’utilizzo del Green Pass come strumento per poter tornare alla normalità. Il progetto si chiama “Angelo Duro dal Vivo dappertutto”: consiste nell’esibizione dal vivo in varie parti d’Italia accompagnato da diversi artisti. Proprio lunedì, Duro si era esibito in un supermercato di Milano insieme al rapper Emis Killa.