Se ne parla da più di 7 anni, ma ora è scattata la volata finale: entro le prossime due settimane dovrebbe essere pubblicata la gara d’appalto per la nuova piscina di Breno.



Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per il centro natatorio che costerà ben 5,1 milioni di euro: quasi il 30% in più rispetto ai 3,7 milioni previsti nel 2017, quando l’impianto era stato inserito e finanziato nei progetti strategici della Valcamonica. A far lievitare i costi l’aumento dei prezzi delle materie prime.

La gara d’appalto per la costruzione potrebbe essere pronta già entro le prossime due settimane e i lavori partire a fine estate, scrive il Giornale di Brescia: il nuovo maxi-impianto potrebbe aprire le porte nel 2026. Per coprire le spese l’amministrazione di Breno e Regione Lombardia hanno deciso di ricorrere ai fondi destinati ai comuni di confine con il Trentino, che finanzieranno interamente la cifra.

I passi burocratici: approvato il progetto definitivo, entro fine mese partirà la gara d’appalto che sarà però di livello europeo, dato che la spesa complessiva per l’opera ha superato i 5 milioni di euro: il bando sarà gestito dalla Comunità Montana di Valle Camonica.