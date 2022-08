Strage di pecore, poi una mucca sbranata: adesso il lupo fa paura

Uccisa e sbranata da un predatore: è successo ad una mucca al pascolo a Pian D’Astrio, piccola località sopra Breno, in Valcamonica. Stando agli accertamenti effettuati dalla polizia provinciale, ad aggredirla non sarebbe stato un orso, come ipotizzato in un primo momento, ma un lupo. Per avere la certezza si attendono però gli esiti delle analisi genetiche sui campioni prelevati.

Ma non è la prima volta che in Valcamonica, un animale al pascolo viene aggredito e sbranato: lo scorso giugno, a Corteno Golgi, vennero uccise alcune pecore, quasi sicuramente da un lupo. Gli avvistamenti di lupi e di orsi non mancano, comunque, sulle montagne della nostra provincia, anche se quest’anno a farsi notare maggiormente sono i plantigradi.

Gli avvistamenti di orsi si sono susseguiti negli ultimi giorni: un cucciolo è stato fotografato al Maniva, un altro esemplare è stato immortalato mentre correva lungo la Strada provinciale 345 a Bienno.

Meno frequenti gli avvistamenti di lupi. Sono tre i branchi che si spostano sulle montagne bresciane: uno al Tonal3, l’altro nel Val di Belviso e l’ultimo a Corteo Golgi.