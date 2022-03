Centra 5 giocate di fila al Lotto: vincita da 110mila euro al tabaccaio

Giornata indimenticabile per Bovezzo, poco più di 7mila abitanti nel cuore della Valtrompia. Nel Comune bresciano, come riportato dall'agenzia specializzata Agimeg, con l'estrazione di giovedì sera sono stati vinti cinque terni identici al Lotto.

In pratica, il fortunato vincitore (o vincitori) ha messo a segno cinque giocate uguali, ognuna costata 5 euro, sui numeri 7-31-49 per la ruota di Palermo. Ogni singolo terno ha portato in dote una vincita da 22.500 euro, per un totale di 112.500 euro.