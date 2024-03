Bicimia, arriva una nuova ciclo-stazione a Bovezzo

Il bike sharing esce dai confini della città e arriva a Bovezzo. Entro l’estate, infatti, il comune accoglierà la sua prima postazione del servizio Bicimia: sarà la novantacinquesima postazione nella rete gestita da Brescia Mobilità, ma la prima a uscire dal territorio del comune di Brescia.

La novità arriva grazie a un accordo di collaborazione tra i comuni di Brescia e Bovezzo, il cui schema è stato recentemente approvato dalle rispettive giunte comunali, e che consentirà al comune limitrofo di entrare a far parte del network di Bicimia. Un investimento da 67mila euro per il comune di Bovezzo, che sosterrà integralmente i costi d’installazione della nuova postazione e comparteciperà ai costi di gestione del servizio.

La nuova ciclo-stazione implementerà un sistema che oggi vede attive già 94 postazioni, con 950 colonnine di aggancio e 500 biciclette in dotazione - anche a pedalata assistita - che servono oltre 37.000 iscritti. La postazione di Bovezzo sorgerà in via dei Prati, all’angolo con via Sabbioncelli. L’obiettivo - fa sapere il comune di Brescia - è quello di promuovere sempre più l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, non solo per le esigenze quotidiane, ma anche per le attività ricreative. Non solo: si inserisce nel tentativo di rendere più efficiente e sostenibile la mobilità urbana, anche nell'ottica di promuovere gli spostamenti intermodali e l'utilizzo del trasporto pubblico: la nuova postazione disterà appena 7 minuti - naturalmente in bici - dalla stazione della metro di Prealpino.

Come per le altre stazioni, la gestione del servizio sarà affidata a Brescia Mobilità, per quanto concerne la manutenzione delle biciclette e del sistema di aggancio e sgancio, lo spostamento delle bici per il riequilibrio delle diverse stazioni, nonché il supporto e la comunicazione ai cittadini.