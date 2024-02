La frana si è portata via un pezzo di ciclabile: 80mila euro per riaprirla

A Bovegno sono iniziati i lavori di ripristino della ciclopedonale "Greenway" della Valtrompia. A seguito di uno smottamento, che ha provocato il cedimento della carreggiata (i cui detriti sono poi finiti nel fiume Mella), il 23 gennaio scorso l'amministrazione comunale ha disposto "il divieto di parcheggio e transito veicolare e pedonale" con l'Ordinanza n. 4/2024.



Il tratto interessato è quello che conduce dalla località San Rocco alla località Baciocco. L'interdizione resterà in vigore fino alla messa in sicurezza dell'intero versante e al ripristino della strada: si stima che i lavori (dal costo di circa 80mila euro) dureranno almeno per un mese.