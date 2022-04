Il cuore più grande: regala il pranzo di Pasqua a 20 persone in difficoltà

Sulla loro tavola sono arrivate lasagne, coniglio arrosto e una torta artigianale: è il menù solidale che ha preso forma ancora una volta a Botticino e che è stato distribuito a una ventina di famiglie in difficoltà. Un gesto generoso che si ripete: anche a Natale e Capodanno lo stesso anonimo benefattore aveva messo a disposizione tempo e denaro per regalare ai concittadini bisognosi un pranzo o una cena succulenta. Ad occuparsi della consegna sono stati i volontari della sezione locale della Caritas, come sempre.

A differenza del passato, vista l’attuale situazione di emergenza, l’ignoto benefattore ha espresso il desiderio di far recapitare alcuni dei pasti offerti ai profughi ucraini ospitati in paese. "Secondo quello che ormai è diventato un modus operandi consolidato e una bellissima abitudine - ha dichiarato al Giornale di Brescia il diacono Pietro Oprandi, referente di Caritas Botticino -, anche questa volta il nostro anonimo benefattore ha voluto farsi vicino alle famiglie che fanno più fatica, e che purtroppo sono sempre più numerose. Si è fidato completamente di noi, che conosciamo le varie situazioni, senza avanzare richieste particolari, come del resto era stato pure per le sue donazioni precedenti, se non quella di destinare alcuni pranzi a persone fuggite dalla guerra e che hanno trovato rifugio e accoglienza a Botticino."