Borgosatollo: al via il restyling del teatro comunale

Con il mese di luglio 2023 prendono concreto avvio i lavori di riqualificazione del Teatro Comunale di Borgosatollo in via L. Da Vinci, 3. Il progetto ha un quadro economico totale da 500.000€ di cui 400.000€ da finanziamenti di Regione Lombardia su bandi legati alla Rigenerazione Urbana e 100.000€ con mutuo proprio del Comune.

La durata dei lavori è prevista in sei mesi. Il Progetto prevede:

Intervento di adeguamento sismico di tutto il fabbricato che comporta l’applicazione di intonaco armato sulle pareti portanti dell’edificio e l’inserimento di catene metalliche in copertura e in facciata;

Applicazione di cappotto termico sulle pareti oggetto di intervento (efficientamento energetico dello stabile); •

Ripristino e tinteggiatura esterna di tutte quelle porzioni di fabbricato interessate dagli interventi strutturali;

Allungamento del palco del Teatro, riqualificazione dell’ingresso, degli spogliatoi/camerine nel retropalco e sostituzione con infissi classici degli attuali oblò.

Con successive risorse Statali si potrà intervenire sulla platea interna con sostituzione delle poltroncine, nuovo pavimento, tinteggiatura interna e nuova insonorizzazione e illuminazione. A ripristino dell’intervento, nelle sole pareti dove si realizzerà l’intonaco armato, il progetto prevede di realizzare un rivestimento a cappotto in esterno, per le altre facciate si prevede la sola attività di pulizia, ripristino parziale intonaco dove necessario e tinteggiatura, con differenti tonalità cromatiche nei RAL delle terre (tonalità di marrone). La commistione fra le parti opache in diversa tonalità e le parti trasparenti dell’edificio lo rende dinamico; allo stesso tempo i colori neutri delle terre si fondono nel contesto urbano in cui è collocato il Teatro nelle immediate vicinanze del centro storico.

La ditta incaricata dei lavori è la “Società genarli costruzione srl” con sede a Toscolano Maderno. Progettazione esecutiva dell’intervento, Coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori affidata ai professionisti Ing. Carlo Vicentini, Ing. Sergio Martire e Ing. Valentina Portesani. “Un altro grosso cantiere che prende avvio su edifici pubblici a Borgosatollo.

"Grazie al finanziamento ottenuto, alla tenacia politica di noi Amministratori e al professionale lavoro dell’Ufficio Tecnico è stato possibile dare inizio al cantiere nei tempi stabiliti. Al termine potremo offrire alla Cittadinanza uno stabile sicuro, confortevole e con un migliorato impatto energetico. Si potranno quindi nuovamente accogliere compagnie teatrali, saggi di danza e musica, concerti e attività svolte dalle scuole. Continua a completarsi, dopo la scuola Primaria, Secondaria, Scuola Infanzia Paola Di Rosa, anche un altro intervento che renderà l’ambito del centro storico sempre più bello, sicuro e moderno. Amministrare un Comune attraverso atti concreti che possono incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone e della Comunità intera”, commenta l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Borgosatollo Marco Frusca.