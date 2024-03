Borgosatollo: nuova rete di ricarica per i veicoli elettrici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

È attiva la nuova rete cittadina dedicata alla mobilità elettrica e frutto del protocollo d’intesa tra il Comune di Borgosatollo e A2A E-Mobility, con l’obiettivo di rendere sempre più green il territorio bresciano. Complessivamente si tratta di 2 infrastrutture di ricarica di tipo Fast Charge da 50 kW. La prima, posizionata in Via Giordano Bruno 1, è già attiva dal 2022 e molto utilizzata dagli utenti. La seconda installata e attiva da pochi giorni in località Piffione (Via IV Novembre) nello spazio creato con la costruzione della nuova rotatoria (di fronte alla Farmacia Comunale). L’accesso alle colonnine è h24.

A2A E-Mobility si occuperà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica, tutte di nuova generazione, che permettono la ricarica in contemporanea di 2 veicoli elettrici. Veicoli anche per il trasporto disabili con spazi di manovra ampli e adatti ad ogni vettura. Le colonnine sono alimentate con energia verde 100% rinnovabile e sono accessibili sia con la App A2A E-moving che con le App degli altri provider di servizi di ricarica interoperabili. L’accordo con il Comune di Borgosatollo si inserisce all’interno del Piano Industriale al 2030 di A2A per promuovere la decarbonizzazione investendo nel segmento della mobilità elettrica. Come previsto nel Piano, A2A E-Mobility installerà 24.000 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale, attivando investimenti pari a 300 milioni di euro.

“Ringraziamo A2A E-Mobility per aver deciso di investire sul nostro territorio con questo progetto che si inserisce negli obiettivi di decarbonizzazione e gestione più sostenibile del trasporto di persone”, commenta Marco Frusca, assessore ai Lavori Pubblici di Borgosatollo