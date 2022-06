Borgosatollo: promozione alla lettura nelle scuole del territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Con la fine dell’anno scolastico termina anche il progetto di promozione alla lettura che la Biblioteca Comunale “G. Valzelli” di Borgosatollo organizza per i bambini e ragazzi di tutte le scuole del territorio. Sono previsti progetti specifici di collaborazione tra scuola e biblioteca dall’asilo nido fino alla terza media. La biblioteca ha accolto a partire da dicembre 2021 fino a giugno 2022, per la presentazione dei servizi e proposte e letture di libri specifici per l'età: 21 classi della scuola primaria, per un totale di 418 presenze; 12 sezioni delle scuole dell'infanzia per un totale di 174 presenze; incontrato 26 bimbi del nido Paperotto; coinvolto diverse classi della scuola secondaria di primo grado per un totale di circa 100 alunni. Iniziative realizzate: festa dell'albero con 90 bambini delle classi IV presso il parco "La Motella"; laboratorio per la realizzazione di un elaborato artistico e successiva mostra, condotto dal personale della biblioteca; Incontro con l'autore Enrico Galiano per il progetto "Argonauti" realizzato in collaborazione con il sistema Bibliotecario Brescia Est (95 presenze); laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi a partire dai 13 anni (10 presenze); partecipazione di alcuni ragazzi della secondaria di primo grado alla creazione di un book trailer, nell'ambito delle proposte della rassegna Argonauti (arrivati secondi).

La biblioteca è sempre a disposizione per realizzare periodicamente bibliografie tematiche, in particolare per le vacanze estive. Lo scopo di tutte queste iniziative è promuovere la bellezza della lettura fin dai primi anni di vita e far conoscere la struttura della Biblioteca che può essere un luogo sicuro, confortevole e a disposizione di tutti in modo libero e gratuito. L’attività è inoltre di supporto alla didattica svolta dai docenti in classe. “Da molti anni i progetti di promozione alla lettura sono il pilastro della rete di collaborazione e sinergia tra Amministrazione Comunale e Scuole del territorio - fa sapere Marco Frusca, assessore all'istruzione di Borgosatollo - . La professionalità e passione dimostrata dalle bibliotecarie nel creare sempre nuovi progetti che possano attrarre la curiosità e le aspettative delle nuove generazioni e intersecarsi alla didattica svolta dai docenti; è un valore aggiunto della nostra Comunità. Un ringraziamento a loro e alle scuole di ogni ordine e grado che ogni anno partecipano alle attività proposte. Anche con il prossimo anno scolastico, i progetti di promozione alla lettura saranno il caposaldo del Piano per il Diritto allo Studio 2022-2023. Ricordiamo a tutti gli studenti che la Biblioteca è aperta tutta estate, così come la nuova aula studio, per poter leggere, studiare e svolgere i compiti. Buona estate di lettura a tutti!”.