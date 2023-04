Borgosatollo: nuovi impianti di illuminazione, lo stato dei lavori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Da oltre due mesi è iniziata la fase concreta di realizzazione sul territorio del Bando Lumen con la riqualificazione a Led della pubblica illuminazione a Borgosatollo. Il progetto infatti prevede la totale conversione a luce Led (con notevole risparmio energetico) di tutte le lampade della pubblica illuminazione presente sul territorio. L’impresa che ha vinto il Bando e attraverso anche subappaltatori sul territorio esegue i lavori è Edison next government sr di Milano.

I pali luce da rinnovare in totale sono 1914 e al 31/03/2023 ne risultano sostituiti a Led circa 761 che corrisponde al 40% del totale. Gli interventi si stanno svolgendo con una o due squadre specializzate sul territorio in base alla tipologia di punto luce da cambiare e in base alle disponibilità dei materiali. Ad oggi molti quartieri di Borgosatollo sono stati convertiti a Led e anche alcune strade provinciali ad alto scorrimento. I risultati sul miglioramento della visibilità notturna delle strade sono evidenti e assolutamente percepibili e apprezzabili. Al termine del progetto si prevede un risparmio energetico del 77% rispetto ai consumi attuali e un risparmio del 55% di Co2 rispetto ad oggi.

Terminato poi il progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione a Led sarà il turno dell’implementazione della smart city con le telecamere e i targa system agli ingressi del paese. Il project financing prevede un canone annuo per il Comune di circa 215.000€ per 16 anni. Tutta la manutenzione resta a carico di Edison.

"Seppur con molto ritardo rispetto all’avvio delle procedure del Bando Lumen finalmente si è arrivati alla fase esecutiva e di miglioramento della pubblica illuminazione - spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Frusca - . Le imprese che stanno effettuando gli interventi sono specializzate e stanno lavorando con grande professionalità in base alla disponibilità dei materiali. Confidiamo che gli interventi vengano svolti alla clemente per avere in pochi mesi la riqualificazione di tutto il paese. Le zone interessate degli interventi hanno acquistato una qualità di illuminazione assolutamente migliore e nitida rispetto a prima oltre ad un risparmio energetico. Grazie ai professionisti della Comunità Montana della Valle Sabbia e di Edison Next che stanno seguendo questo importante progetto sul territorio. Insieme contribuiamo in modo reale alla conversione ecologica dei Comuni investendo in riqualificazione energetica di edifici pubblici, illuminazione e miglioramento della qualità della raccolta differenziata".