Borgosatollo: un premio per i migliori studenti del paese

Si è svolta sabato 18 febbraio 2023 nel teatro comunale di Borgosatollo la cerimonia di consegna dei premi al merito scolastico per il Comune di Borgosatollo. Sono stati premiati gli alunni che nello scorso anno scolastico hanno raggiunto i massimi traguardi scolastici. In particolar modo i ragazzi che hanno ottenuto 10 o 10 e lode nella licenza di scuola secondaria di primo grado (terza media), gli alunni che con la maturità hanno preso 100 o 100 e lode e gli universitari che si sono laureati con 110 e lode. In tutto sono stati premiati 32 giovani. Alla cerimonia erano presenti: il sindaco Giacomo Marniga, l’assessore all’istruzione Marco Frusca, le professoresse Messinetti e Lonati in rappresentanza dell’Istituto comprensivo di Borgosatollo, il parroco don Gino, il comitato dei genitori con la presidente Giuseppina Zanardini e per la banca Bcc di Borgosatollo il direttore Angelo Grillo.

È stata anche l’occasione per la prima uscita ufficiale del neo sindaco dei ragazzi e delle ragazze Gabriele Avanzato che ha premiato alcuni dei migliori studenti. La serata è stata impreziosita dal concerto del corpo bandistico di Borgosatollo che ha dato corpo ed ancora più emozione e ufficialità alla serata. Il premio al merito, oltre al riconoscimento dei risultati scolastici davanti a tutta la comunità, è l’occasione, grazie al supporto economico del comitato genitori e della banca BCC dei Borgosatollo, di riconoscere un contributo economico ai ragazzi premiati.

Quest’anno altre due associazioni locali hanno scelto questo evento per promuovere alle nuove generazioni due importanti temi: Avis e Aido locale hanno infatti consegnato ai ragazzi premiati degli opuscoli per sensibilizzarli al tema della donazione del sangue e della donazione degli organi.

"L’amministrazione comunale augura a tutti i premiati un futuro pieno di soddisfazioni e di poter raggiungere i traguardi e sogni per cui si sono molto impegnati - ha detto Marco Frusca, assessore all'istruzione di Borgosatollo -. È un orgoglio poter premiare alunni che si sono distinti per aver raggiunto i massimi livelli nei propri studi e poterli presentare alla Comunità di Borgosatollo. Un particolare ringraziamento alla banca Bcc Agrobresciano di Borgosatollo e al Comitato Genitori per il loro contributo economico all’iniziativa che è stato ripartito tra gli alunni premiati. Ragazzi continuate così e siate di esempio per gli altri; nella comunità moderna c’è bisogno di solida preparazione e di persone intraprendenti. Grazie inoltre alle mie collaboratrici dell’Ufficio Istruzione Comunale che con professionalità e dedizione durante tutto l’anno seguono i temi legati al mondo dell’istruzione".