Borgosatollo: terminati lavori di riqualificazione del ponte sul Garza

Lunedì 31/10/2022 sono terminati i lavori di riqualificazione del ponte sul torrente Garza. L’opera dal costo complessivo di 215,216 mila euro è totalmente finanziata dalla Provincia di Brescia, proprietaria della strada provinciale SP77 al confine tra Borgosatollo e Castenedolo. Nessun onere a carico del Comune di Borgosatollo. Responsabile dei lavori e Rup è l’ingegnere Luisa Zavanella del settore strade della Provincia, il progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza è l’ingegnere Lorenzo Azzolini della ditta Az Srl Soc. di Ingegneria di Ferrara e la Dirigente della Provincia che ha supervisionato le procedure è l’arch. Pierpaola Archini Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Prov. Di Brescia.

I lavori sono stati affidati attraverso gara pubblica alla ditta S2 Costruzioni Srl di Sapri (SA) e le asfaltature sono state effettuate dall’impresa Novastrade s.r.l. con sede a Borgosatollo. L’intervento in progetto ha previsto il ripristino e la protezione delle superfici in cemento armato. La soletta dell’impalcato presentava problematiche legate al degrado del calcestruzzo e la mancanza di d’impermeabilizzazione che determinava la percolazione di acqua all’intradosso dell’impalcato. L’intervento di manutenzione in oggetto prevedeva pertanto il ripristino delle superfici in cemento armato degradate, l’impermeabilizzazione all’estradosso dell’impalcato, la formazione di giunti impermeabili alle estremità dell’impalcato e la sostituzione del parapetto su lato sud adiacente al passaggio ciclo-pedonale.

A seguito dei rinforzi a taglio delle travi in cemento armato e senza nessun intervento di rinforzo a flessione delle travi, il ponte risulta idoneo a sopportare i carichi previsti all’epoca della sua costruzione (1989), inoltre è in grado di assicurare un livello di sicurezza definito di “Operatività” dalle Linee Guida MIT 2020, che prevede l’idoneità del ponte a sopportare i carichi previsti dalle Norme Tecniche (NTC2018) e può pertanto essere riaperto al transito dei mezzi pesanti. Il ponte, dalle verifiche eseguite, è anche in grado di ammettere il transito ai mezzi eccezionali. "Ringraziamo la Provincia di Brescia, politici e tecnici del settore strade, per l'impegno incessante e proficuo che hanno posto sul tema della manutenzione e sicurezza dei ponti e viadotti. La riqualificazione del ponte sul Garza tra Borgosatollo e Castenedolo è molto importante per garantire la sicurezza e viabilità in uno snodo di traffico pesante e veicolare verso le rispettive zone industriali. Importante inoltre aver svolto tutti i lavori mantenendo sempre aperta la circolazione e con un limitato disagio per i fruitori della strada". Frusca Marco - Assessore Lavori Pubblici e Urbanistica di Borgosatollo