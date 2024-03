Borgosatollo: approvata la variante generale al Pgt

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nel Consiglio Comunale del 18 marzo 2024 è state definitivamente approvata la variante generale al PGT del Comune di Borgosatollo. Un iter durato più di sei anni che ha visto innumerevoli passaggi Amministrativi, di coinvolgimento di Enti Sovracomunali, di confronto con i progettisti del territorio e non per ultimo il confronto con i cittadini e le Associazioni interessate. I pilastri che costituiscono la variante sono: Riduzione del consumo di suolo pari al -42% (72.000 mq) rispetto al precedente piano urbanistico del 2011; in linea con le Direttive UE e di Regione Lombardia; Puntuale aggiornamento cartografico per tutto il territorio di Borgosatollo; Aggiornamento degli studi tecnici: rete ecologica comunale, componente geologica, reticolo idrico minore e studio rischio idrogeologico; Perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS Agricolo di Borgosatollo) che rappresenta una forma di salvaguardia del verde agricolo del paese come forma di valorizzazione e gestione dello stesso verde; Recepimento del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) per quanto concerne a viabilità e la mobilità ciclopedonale; Previsione di due nuovi servizi: casa di riposo e nuovo asilo nido; Previsto il piano di intervento della Cava Laica con la sua naturalizzazione e fruizione pubblica con possibilità di edificare una attività economica che possa essere da volano alla gestione dell’area.

Nella Cava Laica non è più possibile effettuare attività estrattiva (fuori da piano cave); Aggiornamento note tecniche per facilitare riqualificazione di edifici già costruiti, andare incontro alle richieste dei progettisti che operano sul territorio, recupero dei sottotetti, semplificare e rendere più snelle le procedure urbanistiche. Il piano è stato redatto dall’arch. Giovanni Cigognetti e dalla pian. Lucia Massioli con studio a Lonato D/G.

“Con l’approvazione di questa variante al Pgt si pongono le basi per una nuova visione urbanistica del nostro territorio: la salvaguardia del verde agricolo, la valorizzazione dell’edificato esistente, la semplificazione delle procedure e una visione viabilistica incentrata sulla mobilità dolce e sostenibile. È stato un lungo lavoro che ha visto intrecciarsi diversi interessi e interlocutori sia comunali sia sovracomunali. Con tutti abbiamo sempre dialogato in modo rispettoso e trasparente con l’unico fine di fare il meglio per la nostra comunità cercando di rendere il tutto più semplice ed efficace. Doverosi e sentito sono i ringraziamenti per questo risultato: allo Studio Cigognetti per averci seguito in questi anni con competenza e professionalità, dall’arch. Marco Orizio e dott.ssa Paola Micheloni dell’Area Tecnica Comunale che hanno calato questo Pgt sulle necessità del territorio dialogando con esso e facendo emergere le soluzioni migliori e praticabili, tutto il consiglio comunale e la commissione due perché hanno fin da subito in larghissima parte-oltre i confini della maggioranza- apprezzato e condiviso questa variante. Un lungo percorso iniziato nella precedente consigliatura con la collega Assessore Paola Motta e terminato ora. Adesso sarà cura della prossima classe dirigente che guiderà Borgosatollo dopo Giugno 2024 dare attuazione concreta a quanto presente nel nuovo PGT e farne emergere i frutti soprattutto rispetto alla salvaguardia del territorio verde e delle sue qualità”, ha detto Marco Frusca, assessore Urbanistica di Borgosatollo.