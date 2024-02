Borgosatollo: terminati i lavori di riqualificazione dei campi da bocce

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono terminati i lavori di riqualificazione dei due campi da bocce presenti sotto la nuova tensostruttura presso il Parco Cantarane di Borgosatollo. Sono stati ultimati i lavori in tempo per l’avvio della nuova stagione primaverile e quindi la possibilità di utilizzare questo spazio come zona ludico ricreativa per la popolazione, soprattutto anziana, della Comunità.

La gestione è in fase di formalizzazione e poi sarà possibile iniziare ad utilizzare lo spazio pubblico. I lavori di rifacimento dei due campi sono stati svolti dalla ditta specializzata Waterproofing S.r.l. di Correggio in Reggio Emilia. Il quadro economico è di circa 50.000€ comprensivo delle realizzazioni delle fondazioni in cemento armato della tensostruttura, il rifacimento del manto e delle assi in legno dei campi da bocce e della sistemazione della pavimentazione circostante i campi. I lavori si erano resi necessari a causa dell’ammaloramento dei campi, a suo tempo completamente a cielo aperto, durate le varie calamità naturali, il non utilizzo durante il periodo di pandemia Covid e al normale degrado soprattutto del fondo del campo e delle assi in legno nel tempo.

Ora, con la copertura fissa e la totale sistemazione della struttura dei due campi da bocce sarà possibile per molti anni usufruire di uno spazio accogliente e adeguato al gioco amatoriale delle bocce per avere, soprattutto da aprile a ottobre, uno spazio ludico per sostare e creare luoghi di incontro e Comunità per la popolazione anziana e famiglie.

"Siamo riusciti a terminare in tempo per la primavera anche questa opera pubblica che ha visto l’interessamento e l’incarico di diverse ditte specializzate e un’attenta analisi progettuale ed economica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Un particolare ringraziamento al responsabile dell’Uff. Tecnico arch. Marco Domenico Orizio e alla geom. Barbara Sussi che hanno seguito con professionalità e attenzione questo cantiere. Con la formalizzazione del Gestore sarà possibile per la popolazione usufruire in modo gratuito di questo spazio all’interno del Parco Cantarane. Uno spazio coperto, ordinato, riqualificato, pulito e adatto per attività di gioco amatoriale e iniziative ludico ricreative. Anche attraverso le opere pubbliche è possibile creare spazi di Comunità e migliorare il benessere della nostra popolazione, in particolare quella anziana", ha detto Marco Frusca, assessore ai lavori pubblici di Borgosatollo.