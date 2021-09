Conferimento della cittadinanza onoraria di Borgosatollo al Milite Ignoto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 settembre 2021 è stata conferita all’unanimità la Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto” come da proposta ricevuta dal Gruppo delle Medaglie D’Oro al Valor Militare d’Italia e promossa da ANCI Nazionale. Informativa da parte del Gruppo delle Medaglie D’Oro al Valor Militare d’Italia PREMESSA Quando, dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921, n.1075, “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra”, la Commissione appositamente costituita per la individuazione dei resti mortali di quello che sarebbe diventato il “Milite Ignoto”, compì ogni possibile sforzo affinché non fosse possibile individuare la provenienza “territoriale” del Caduto prescelto e neppure il reparto o la stessa forza armata di appartenenza.



L’unico requisito assunto come inderogabile fu quello della sua italianità. Questo elemento di assoluta indeterminatezza, unito alla casualità della scelta finale della bara, tra undici identiche, effettuata, nella Basilica di Aquileia, da parte di Maria BERGAMAS, madre di un militare caduto in combattimento, i cui resti non furono mai recuperati, consentì a tutti gli italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto. Ciò avvenne, infatti, sin dal passaggio del treno speciale che lo trasportò da Aquileia a Roma e poi, il 4 novembre 1921, nel momento della sua solenne tumulazione presso il sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano. Durante la fase finale di quello storico viaggio, i decorati di Medaglia d’Oro al valor militare, che già avevano ricevuto il privilegio di svolgere la stessa funzione nel tragitto dalla Basilica alla stazione ferroviaria di Aquileia, eseguirono nuovamente, a Roma, la scorta d’onore al feretro, trasportato su un affusto di cannone, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alla base del Vittoriano e quindi ne effettuarono il trasporto, a spalla, sulla scalea, sino alla sua deposizione nel sacello, ove il Caduto -anch’Egli, nel frattempo, decorato di MO al VM- viene tuttora custodito ed onorato.



Questa è la motivazione della Sua decorazione: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”. 24 maggio 1915 – 4 novembre 1918 (R.D. 1° novembre 1921). Proprio da quell’evento, inoltre, sorse l’idea, tra coloro che vi avevano preso parte, di fondare, nel 1923, il “Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia”, successivamente costituito in ente morale (Regio Decreto 16 settembre 1927, n. 1858). GENERALITÀ In occasione dello svolgimento dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci effettivi del Gruppo, svoltasi in Roma il 24 maggio 2019, tenuto conto di quanto indicato in premessa ed in considerazione dell’approssimarsi del centenario dell’evento in oggetto, nonché in relazione alla previsione di cui all’articolo II (in particolare lettera f) dello Statuto, con deliberazione adottata all’unanimità dei presenti, il Gen. Rosario Aiosa è stato delegato a promuovere, in nome e per conto di questo Ente (Gruppo delle Medaglie D’Oro al Valor Militare d’Italia), le opportune iniziative commemorative finalizzate alla valorizzazione storica, morale e sociale dell’anniversario in questione. PROPOSTA COMMEMORATIVA Così come, cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come “di nessuno”, potesse in realtà essere percepito come “di tutti”, al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo d’Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la “paternità” di quel Caduto.



Sulla base di questo assunto, le Medaglie d’Oro al valor Militare si rivolgono a codesto Ente (ANCI), in quanto rappresentante della quasi totalità dei Comuni d’Italia, affinché voglia valutare la possibilità di promuovere, nel corso del 2020-2021 (nell’imminenza del Centenario in oggetto), il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, da parte di ciascuna Civica amministrazione. Sarebbe, altresì, particolarmente significativo se, come già posto in essere da numerosi Comuni, si procedesse anche ad ulteriori intitolazioni al “Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Militare” di piazze, vie o altri luoghi pubblici. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle norme amministrative in vigore e dell’autonomia degli Enti municipali.



Dichiarazione dell’Amministrazione Comunale di Borgosatollo “Con convinzione abbiamo portato in Consiglio Comunale la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria di Borgosatollo al Milite Ignoto in occasione del centenario della sua deposizione all’Altare della Patria a Roma. Anche in accordo con il nostro Gruppo Alpini di Borgosatollo e le altre Associazioni d’Arma, riteniamo che questo sia un importante atto simbolico, commemorativo e di attenzione anche per le giovani generazioni nel ricordare il sacrificio di migliaia di giovani uomini e donne durante la Grande Guerra. È certamente compito delle Pubbliche Amministrazioni farsi carico e promuovere queste ricorrenze che danno un’identità concreta alla nostra storia e possano essere di monito perché queste tragedie di guerra non si ripetano. Il sacrario del Milite Ignoto consentì a tutti gli italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto. Durante la cerimonia commemorativa della Festa Nazionale dell’Unità D’Italia del 4 Novembre sarà ricordata questa ricorrenza del centenario 1921-2021”.