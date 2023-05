Borgosatollo: impegno sociale per un ambiente più pulito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La “Giornata del Verde Pulito” vede la partecipazione dei Ministri Volontari Nell'ambito della “Giornata del Verde Pulito” (iniziativa promossa da Regione Lombardia e coordinata localmente dal Comune di Borgosatollo), nell’industrioso paesino dell'hinterland bresciano la mattinata di sabato 27 Maggio è stata dedicata alla pulizia dei parchi e delle aree verdi della zona. I cittadini del posto sono stati affiancati da una squadra di Ministri Volontari della comunità bresciana di Scientology, già attivi in tutta Brescia ed oltre per attività di questo genere, e tutti insieme si sono dati da fare con pinze, sacchi e guanti per ripulire le zone di relax e di gioco libero da rifiuti e oggetti abbandonati

. La comitiva si è data appuntamento alle 8:30 nel parcheggio antistante l'ingresso posteriore del palazzo comunale e si è poi suddivisa ciascuna per zone: chi verso Piazza Castello, chi al parco Primo Maggio e da lì al più ampio parco Cantarane, fino all'isola ecologica di Via Fornasotto, punto concordato per il deposito dei sacchi riempiti. Un'occasione, colta dai cittadini di Borgosatollo e da tutti i volontari scesi in strada, per dare il buon esempio e soprattutto per prendersi cura del proprio ambiente, nel segno di un principio universale di responsabilità morale e civile sottolineato da questa frase, scritta negli anni 1960 dal filosofo L. Ron Hubbard: «È possibile offrire il proprio contributo, per quanto modesto, all’inizio di una nuova era nei rapporti umani. Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana».