Borgosatollo: erogatori di acqua per abbattere il consumo della plastica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sono stati installati due erogatori di acqua naturale microfiltrata alla scuola primaria di Borgosatollo e in municipio. Erogatori dove è possibile bere acqua naturale fresca da parte di alunni, personale scolastico docente e non docente attraverso l’ausilio di borracce ormai molto diffuse. Stessa cosa sarà possibile fare in municipio.

È stato sottoscritto un accordo con la società Greentec Srls di Brescia che si è occupata dell’installazione dei due dispositivi e della loro manutenzione durante i 48 mesi di contratto, a fronte di un canone mensile a carico del comune. La società si è anche occupata della gestione grafica dell’erogatore scolastico. Vantaggi di questo progetto: è una soluzione economica che consente un risparmio, se comparata all’utilizzo di acqua in bottiglia di plastica; evita problemi di stoccaggio e di ricarica; risparmi in termini di produzione/smaltimento della plastica e di emissioni di Co2; educa le nuove generazione all’importanza dell’ecosostenibilità e alla salvaguardia della risorsa idrica e dell’ambiente.

“Questo progetto si inserisce in una più vasta visione ecosostenibile ed ecologica che da anni sta realizzando il Comune di Borgosatollo. Partendo dal progetto plastic free che ha visto l’eliminazione dei bicchieri di plastica in Municipio, la fornitura di erogatori di acqua nelle scuole anche per il servizio mensa e che poi vede progetti destinati a tutta la popolazione volti ad una migliore raccolta differenziata che si ripercuote sulla salvaguardia dell’ambiente; in questo caso il nuovo servizio porta a porta è sicuramente lo strumento principale. Grazie alla proposta di Greentec Srls è stato possibile fornire uno strumento appositamente pensato per le scuole e per gli edifici pubblici fornendo un servizio di erogazione di acqua microfiltrata: semplice, comodo e di qualità. L’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’educazione su questi temi è da sempre un tratto distintivo dell’Amministrazione Comunale”, ha detto Marco Frusca, assessore all'Istruzione e alle Manutenzioni del comune di Borgosatollo.