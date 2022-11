Borgosatollo: dal pnrr i fondi per costruire il nuovo asilo nido

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In data 26/10/2022 l’Unita di Missione Edilizia Scolastica Pnrr del Ministero dell’Istruzione ha comunicato al Comune di Borgosatollo che il progetto presentato per la costruzione del nuovo asilo nido accanto alla scuola dell’infanzia Rodari in via G. Di Vittorio è stato totalmente finanziato dai fondi del Pnrr. Il progetto ha un quadro economico totale di 985.000 € totalmente coperti da fondi pubblici del Pnrr riguardante la costruzione di nuovi asili nido (Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”).

Questo bando è stato ottenuto grazie al progetto di fattibilità tecnico economica realizzato internamente dall’Ufficio tecnico comunale, che in stretto accordo con l’amministrazione, ha individuato l’appezzamento di terreno di proprietà comunale accanto alla scuola dell’infanzia Rodari, come il luogo adatto per la creazione del “polo infanzia 0-6 anni pubblico” del Comune di Borgosatollo (Sistema integrato di educazione e di istruzione introdotto dal D.Lgs. n. 65/2017).

I tempi che detta il Pnrr sono che entro il 31/03/2023 è necessario incaricare l’impresa che effettuerà i lavori e quindi terminare la realizzazione dell’opera entro il 31/03/2026. Ora dovremo dare l’incarico per la realizzazione del progetto definitivo esecutivo e direzione lavori e una volta approvato il progetto esecutivo andare in gara per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori. La proposta progettuale preliminare prevede: al centro dell’edificio si trova l’Agorà, cuore dell’edificio scolastico, su cui affacciano le 4 aule didattiche con servizi igienici riservati e le 2 aule dedicate al riposo, utilizzabili anche come laboratori in altro orario. In totale la capienza massima prevista è di 64 bambini, suddivisi in 4 sezioni. Tutti gli ambienti affacciano sul giardino esterno, garantendo la possibilità anche mediante porticati di poter usufruire in ogni stagione di spazi all’aperto adeguatamente attrezzati e piantumati. Le aule didattiche hanno un’esposizione a sud ed est, per garantire un buon soleggiamento; a nord sono collocate le 2 aule per il riposo e gli ambienti dedicati agli insegnanti. Una prima aula di accoglienza consente il posizionamento degli armadietti e dei passeggini/carrozzine, prima dell’ingresso all’Agorà. Il Polo dell’Infanzia 0-6 quindi condividerà, oltre al percorso formativo, gli spazi didattici legati alle attività di laboratorio, il servizio di cucina con rinvenimento dei pasti provenienti dall’esterno, gli spazi di segreteria, ambienti insegnanti, ambulatorio, lavanderia e deposito.

“Anche attraverso questo importante finanziamento prosegue l’attività dell’Amministrazione Comunale rispetto alla riqualificazione e riordino dei plessi scolastici - spiega Marco Frusca, assessore ai Lavori Pubblici e Istruzione - . La riqualificazione rispetto al tema della sicurezza sismica degli edifici e il loro miglioramento mitigando la dispersione energetica; riordino rispetto al calo demografico e quindi la necessità di razionalizzare gli spazi dando comunque ambienti eccellenti dal punto di vista funzionale e didattico. Con questo polo dell’infanzia 0-6 anni verrà dismesso l’edifico dell’attuale nido Paperotto in Piffione e riqualificato per presumibili altri scopi il plesso del Collodi, portando tutti gli alunni della scuola dell’infanzia statale presso il Rodari in via G. di Vittorio, dal prossimo anno scolastico. Grazie all’Ufficio Tecnico Comunale che anche in questo caso ha saputo progettare le migliori soluzioni architettoniche e funzionali per ottenere un importante finanziamento che renderà migliore dal punto di vista infrastrutturale il Comune di Borgosatollo; permettendo di offrire servizi educativi in ambienti appositamente pensati per la primissima infanzia”.