Bogosatollo: il comune cerca appartamenti da affittare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nella seduta di Giunta del 20/03/2023 è stata approvata la manifestazione di interesse per la ricerca di alloggi ad uso abitativo in locazione temporanea sul territorio di Borgosatollo o Comuni limitrofi. L’esigenza nasce dal fatto che nei prossimi mesi avrà inizio la riqualificazione degli alloggi pubblici di Cascina Modonesi e quindi si ha la necessità di trovare appartamenti mono e bi locali per sistemare temporaneamente i cittadini ora residenti in Cascina Modonesi.

Attualmente sono circa 17 gli immobili occupati in cascina Modonesi ma non tutti dovranno essere liberi contemporaneamente in quanto il cantiere avverrà in due lotti distinti. La durata della locazione potrà essere di circa 15 mensilità. I contratti di locazione, di natura transitoria, saranno stipulati con il Comune di Borgosatollo, con la previsione di sublocazione ai nuclei interessati. Gli alloggi dovranno risultare disponibili e abitabili dal mese di giugno 2023; pertanto, i contratti dovranno essere formalizzati entro tale termine, per un periodo della durata variabile di almeno 15 mesi, in ossequio a quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori di riqualificazione e in base all’andamento dell’esecuzione degli stessi. Al termine dei lavori gli inquilini rientreranno nelle rispettive abitazioni.

Possono partecipare a questa manifestazione di interesse tutti i soggetti privati, agenzie immobiliari e altri soggetti pubblici e privati che possono contrarre accordi con l’Amministrazione Comunale. Si chiede di specificare se l’immobile viene messo a disposizione arredato o non ammobiliato. Sarà data priorità alle soluzioni del primo tipo e a quelle prive di barriere architettoniche. Tutto il materiale per presentare le domande è disponibile sul sito internet del Comune. Scadenza della manifestazione di interesse il 21/04/2023 alle ore 12:00. Per eventuali ulteriori informazioni, si invita a contattare i seguenti Uffici: - Ufficio Tecnico, tel. 030/2507240 – tecnico@comune.borgosatollo.bs.it; - Ufficio Assistenza, tel. 030/2507223 – assistenza@comune.borgosatollo.bs.it.

"Con questa chiamata pubblica del territorio vogliamo sondare la possibilità di far restare gli attuali inquilini di cascina Modonesi sul territorio di Borgosatollo o appena limitrofo fintanto che verranno eseguiti i lavori di riqualificazione di Cascina Modonesi. Lavori necessari per adeguare sismicamente, migliorare le prestazioni energetiche e riqualificare impianti di una struttura bella e accogliente ma che necessita di interventi. Tutte le spese sono coperte dal fondo complementare Pnrr e i lavori potranno iniziare nell’estate 2023. Il vantaggio per i privati o agenzie che intendono affittare gli immobili è che il contratto viene stipulato e totalmente garantito dal Comune di Borgosatollo. La stessa Amministrazione si occuperà dei traslochi e dell’eventuale stoccaggio degli arredi per il periodo necessario dei lavori”, ha detto Marco Frusca, assessore ai lavori pubblici di Borgosatollo.