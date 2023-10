Borgosatollo: al via i lavori di restyling della scuola materna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nel mese di ottobre 2023 è stato avviato il cantiere per la riqualificazione del plesso Collodi in località Piffione a Borgosatollo. Il progetto ha un quadro economico totale di 900.000 €, di cui 450.000 € coperti di finanziamento dtatale Pnrr e i restanti 450.000 € da mutuo comunale. Il progetto prevede in particolare interventi di: adeguamento sismico della struttura dell’edificio; riqualificazione energetica degli elementi oggetto di intervento e sostituzione serramenti; adeguamento alla normativa di prevenzione incendi ed eliminazione delle barriere architettoniche; adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione.

Gli interventi hanno un cronoprogramma di 7 mesi circa. Il progetto è stato realizzato dalla Beconsult Srl di Castenedolo (BS) e coordinato dagli ing. Fabrizio Scartapacchi e Paolo Mondolo. Essi sono anche i Direttore Lavori durante il cantiere. I due aspetti più significativi di adeguamento sismico e miglioramento energetico verranno svolti: - Placcaggio delle murature con intonaco armato al fine di aumentare la resistenza e lo spessore delle stesse riducendo anche la snellezza; - Connessione delle pareti tra loro e ai diaframmi di piano tramite la posa in opera di barre elicoidali in acciaio e barre con resina; - Realizzazione di controventi orizzontali in struttura metallica necessari al collegamento delle murature nelle zone a maggior altezza al fine di migliorare il comportamento scatolare dell’intero edificio; - Connessioni con gli elementi portanti delle pareti divisorie e di tamponamento al fine di ridurre il rischio di ribaltamento fuori piano delle stesse - In merito alla vulnerabilità degli elementi non strutturali si prevede: la sostituzione di alcuni serramenti con vetrate di sicurezza fissate in modo compatibile con i possibili spostamenti della struttura in muratura; l’installazione di pellicole di sicurezza sui vetri dei serramenti esistenti di cui non si prevede la sostituzione; - Realizzazione di un cappotto esterno in fibre minerali.

Gli interventi sopra descritti riguardano sia il piano terra sia il seminterrato della Scuola. Non sono previsti interventi che modifichino l’assetto interno dello stabile Collodi. "L’Amministrazione Comunale grazie al reperimento di fondi del PNRR riesce ad adeguare sismicamente ed energeticamente un altro edificio pubblico che potrà quindi dopo i lavori risultare più sicuro e meno dispendioso dal punto di vista energetico e quindi con riduzione delle spese economiche legate alle utenze. L’edificio Collidi può avere grandi potenzialità di utilizzo legate ai suoi ampli spazi interni ed esterni e la vicinanza verso la città di Brescia. Causa riduzione della natalità non sarà più adibito come scuola dell’infanzia ma più probabilmente pensare al suo interno altre progettualità legate ai bisogni emergenti della Comunità di Borgosatollo (anziani, disabilità, bisogni sociali, …). L’intervento si inserisce comunque nel solco degli obiettivi che questa Consigliatura amministrativa si è data, cioè, rendere più sicuri e sostenibili gli edifici pubblici partendo da quelli che ospitano i bambini e le persone con fragilità", fa sapere Marco Frusca, assessore ai Lavori Pubblici e Istruzione di Borgosatollo